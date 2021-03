La course au MVP | Quand les blessures bouleversent tout

Alors qu’ils étaient les favoris pour le trophée de MVP au moment de la coupure du All-Star Game, LeBron James et Joel Embiid pourraient finalement tous les deux se retrouver hors course !

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils ont rejoint l’infirmerie, et que leurs indisponibilités respectives, encore inconnues, pourraient dépasser plusieurs semaines. Pour le pivot des Sixers, touché au genou, on évoque une simple contusion osseuse et il pourrait revenir d’ici début avril.

Pour la star des Lakers, c’est par contre plus flou. Son entorse est sérieuse et, lundi, The Athletic parlait de trois à quatre semaines d’absence. Comme LeBron James a déjà 36 ans, et que les playoffs sont dans moins de deux mois, les Lakers ne prendront sans doute aucun risque. Ils attendront vraisemblablement qu’il soit à 100% pour le remettre en jeu parce qu’il faut absolument éviter une rechute. C’est exactement comme ça qu’ils procèdent avec Anthony Davis, et c’est sans doute ce que vont aussi faire les Sixers avec Joel Embiid.

Joel Embiid a déjà manqué un match sur quatre

S’il y a la moindre gêne, l’un comme l’autre ne reprendront pas. En saison régulière tout du moins car en playoffs, c’est une autre limonade, et on peut jouer même si on n’est pas à 100%.

Pour l’instant, LeBron James a manqué deux matches, et il n’y a rien d’alarmant dans la course au titre de MVP. Mais s’il devait être absent pendant trois à quatre semaines, on pourrait atteindre les 10 à 15 matches manqués, et là, ce serait compliqué pour lui de prétendre au trophée.

Pour sa part, Joel Embiid a déjà manqué 12 rencontres ! C’est plus d’un quart des matches de Philly (30v-13d), et quoi qu’il arrive, ce sera peut-être trop pour être MVP. Dans le meilleur des cas, il jouera 60 matches sur 72.

L’exception Walton

Pourquoi ce serait trop ? Parce que depuis plus de 40 ans ans, et si l’on excepte les trois saisons raccourcies (1999, 2012 et 2020), Allen Iverson est le seul à avoir été élu MVP après avoir manqué de plus de 10 matches (11 exactement). Depuis 2001, année du sacre du scoreur de Philly, tous les autres MVP ont manqué 10 matches ou moins, comme James Harden et Giannis Antetokounmpo auréolés en 2018 et 2019 avec 72 matches disputés.

Est-ce pour autant perdu d’avance pour Joel Embiid, et peut-être pour LeBron James s’il venait à manquer une dizaine de matches de plus ? En fait, depuis la création de la NBA, un seul joueur a été élu MVP en jouant moins de 70 matches dans une saison à 82 matches. Il s’agit de Bill Walton en 1978 avec seulement 58 matches joués. Le pivot vedette de Portland avait joué 70% des rencontres.

Si on doit comparer avec cette saison à 72 matches, cela signifie que LeBron et Embiid devront disputer au moins 50 matches. Cela semble trop peu d’autant qu’il y a beaucoup plus de concurrence en 2021 qu’en 1978.

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 25 victoires, 17 défaites – 5e à l’Ouest.

Stats : 27.1 pts, 11.2 reb, 8.6 pds, 1.6 int, 0.6 ctr et 3.1 bps en 36 min.

Pourcentages : 57% aux tirs, 42% à 3-pts et 87% aux lancers.

2 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 30 victoires, 13 défaites – 1er à l’Est.

Stats : 29.9 pts, 11.5 reb, 3.3 pds, 1.2 int, 1.4 ctr et 3.2 bps en 33 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 42% à 3-pts et 86% aux lancers.

3 – LeBron James (Lakers)

Bilan : 28 victoires, 15 défaites – 3e à l’Ouest.

Stats : 25.4 pts, 7.9 reb, 7.9 pds, 1 int, 0.6 ctr et 3.7 bps en 34 min.

Pourcentages : 51% aux tirs, 37% à 3-pts et 70% aux lancers.

4 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 28 victoires, 14 défaites – 3e à l’Est.

Stats : 29.0 pts, 11.7 reb, 6.4 pds, 1.2 int, 1.3 ctr et 3.6 bps en 34 min.

Pourcentages : 56% aux tirs, 30% à 3-pts et 68% aux lancers.

5 – Damian Lillard (Blazers)

Bilan : 25 victoires, 17 défaites – 6e à l’Ouest.

Stats : 30.3 pts, 4.4 reb, 7.6 pds, 0.9 int, 0.2 ctr et 3.3 bps en 36 min.

Pourcentages : 46% aux tirs, 38% à 3-pts et 94% aux lancers.

Mentions : James Harden (Nets), Luka Doncic (Mavericks), Stephen Curry (Warriors), Kawhi Leonard (Clippers), Chris Paul (Suns)…