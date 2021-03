Rien de grave pour Joel Embiid !

Les images étaient effrayantes, et on craignait le pire en le voyant au sol. Finalement, l’IRM passée par Joel Embid n’a révélé aucune lésion aux ménisques, ni ligamentaire. Selon ESPN, les examens ont simplement révélé une contusion osseuse, et c’est un immense soulagement pour le joueur et sa franchise.

Cependant, il ne reviendra pas tout de suite sur les parquets puisque The Athletic rapporte qu’il sera aux soins pendant deux à trois semaines. C’est un moindre mal, et on devrait le revoir fin mars – début avril pour attaquer la dernière ligne droite de la saison régulière.

En son absence, Doc Rivers va faire confiance à Tony Bradley et Dwight Howard si efficaces face aux Bulls.