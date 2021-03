Entorse de la cheville confirmée pour LeBron James

Coup de théâtre dans la saison des Lakers que cette blessure de LeBron James. Touché à la cheville droite dans la défaite de son équipe face aux Hawks, le quadruple MVP a passé une IRM dans la foulée. Et le verdict de celle-ci, révélé par The Athletic, a confirmé ce que tout le monde craignait : le « King » souffre d’une entorse sur la partie haute de sa cheville droite, qui le tiendra éloigné des parquets pour une durée indéterminée, en attendant d’en savoir plus sur la sévérité de cette entorse.

Une blessure semblable à celle qu’avait par exemple connu Klay Thompson lors des Finals 2018, sans pour autant l’empêcher de tenir sa place, à l’époque, pour la suite de la série. Mais on imagine que les champions en titre ne prendront aucun risque avec LeBron James, encore moins à ce moment de la saison, afin de ne pas précipiter le retour de celui qui a fêté, rappelons-le, ses 36 ans en décembre dernier. Au sortir d’une intersaison longue de seulement 71 jours…

Déjà privés d’Anthony Davis pour encore plusieurs jours, les Lakers doivent désormais composer avec l’absence de leur deuxième joueur majeur, à savoir LeBron James. Un véritable crève-coeur pour le « King », qui a exprimé toute sa déception dans la foulée, sur les réseaux sociaux : « Rien ne m’énerve et ne m’attriste davantage que le fait de ne pas pouvoir être aux côtés de mes coéquipiers. Je suis blessé à l’intérieur et à l’extérieur. Le chemin de la guérison démarre maintenant. Et je serai bientôt de retour, comme si je n’étais jamais parti ».

Les indisponibilités conjuguées de LeBron James et Anthony Davis risquent, en tout cas, de sévèrement handicaper les « Purple & Gold » pour plusieurs matchs, voire pour les semaines à venir. En plus de les faire potentiellement glisser au classement, à l’Ouest. À moins que les Dennis Schröder, Kyle Kuzma et autres Montrezl Harrell (ou une nouvelle recrue, à l’approche de la « trade deadline » ?) ne haussent suffisamment leur niveau de jeu pour compenser d’ici-là ces absences, côté californien.

Toujours est-il qu’à deux mois des playoffs, le ciel s’assombrit au-dessus de Los Angeles…