Plus qu’un match, les Lakers perdent surtout LeBron James face aux Hawks

Un peu chamboulées par cet horaire inhabituel (12h30, heure locale), les deux équipes peinent à rentrer dans leur match, se contentant de marquer près du cercle pour lutter contre leur maladresse à 3-points. Portés par l’activité de John Collins à l’intérieur, les Hawks finissent par faire également mouche derrière l’arc. Suffisant pour prendre une dizaine de points d’avance. Un écart que les Lakers finiront ensuite par combler, en partie, grâce à l’énergique Dennis Schröder et au coup de chaud à 3-points de Wes Matthews (28-25).

Le début du second quart-temps est marqué par la blessure à la cheville droite de LeBron James ! Après s’est être tordu de douleur au sol, à la suite d’un contact avec Solomon Hill, le « King » tente de revenir en jeu et inscrit carrément un 3-points. Mais il doit finalement se résigner à quitter le terrain pour de bon et retourner aux vestiaires. Une blessure qui altère, dès lors, la qualité de cette rencontre où l’intensité est drastiquement retombée.

Pour autant, malgré l’absence définitive de leur leader, les Lakers parviennent à tenir bon en s’appuyant sur leur duo Talen Horton-Tucker – Kyle Kuzma, précieux en sortie de banc. En difficulté, les Hawks peuvent compter sur le retour en jeu de John Collins pour recoller au score. Au coude-à-coude, les deux équipes ne se lâchent désormais plus au tableau d’affichage, dans cette deuxième moitié de quart-temps. Los Angeles mène toutefois d’une courte tête à la pause, devant Atlanta (53-52).

Orphelins de LeBron James, les Lakers s’écroulent

Au retour des vestiaires, les Lakers finissent par ressentir les effets de la blessure de LeBron James sur leur jeu. Pour preuve : les champions en titre redémarrent en encaissant un « run » de 12-0, sur six minutes !

Sevrés de paniers, ils réussissent enfin à repartir de l’avant grâce à leurs remplaçants, mais les Hawks ont trouvé leur rythme de croisière en attendant. Bien aidés par le réveil de Danilo Gallinari en sortie de banc, les hommes de Nate McMillan conservent ainsi un avantage confortable jusqu’au terme de ce troisième quart-temps (74-65).

Dans le dernier acte, Atlanta s’efforce de placer collectivement, et avec ses remplaçants, un coup d’accélérateur fatal à Los Angeles. Au bord du gouffre, les « Purple & Gold » parviennent cependant à réagir grâce à un Montrezl Harrell inarrêtable et chirurgical à l’intérieur. Le « Sixième homme de l’année » en titre permet aux siens, menés de 14 points quelques instants plus tôt, de revenir à -10, à l’approche du « money-time » (87-78).

Dans le dur, les Hawks s’en remettent à Trae Young et Bogdan Bogdanovic pour résister au retour adverse, tandis que Markieff Morris et Montrezl Harrell se relaient pour ramener les Lakers au contact, à deux minutes de la fin (92-85). Moment choisi par Danilo Gallinari (18 points) pour planter un 3-points primordial, avant que Trae Young (14 points et 11 passes, mais à 6/18 aux tirs) ne délivre une merveille de passe aveugle pour John Collins, qui monte au dunk. Deux actions décisives et qui scellent définitivement le sort des champions en titre, malgré les ultimes efforts de Dennis Schröder.

À l’arrivée, Atlanta l’emporte 99 à 94 et signe là une 8e victoire d’affilée. Particulièrement solides en deuxième mi-temps, les hommes de Nate McMillan se sont appuyés sur un John Collins des grands soirs (27 points, 16 rebonds, 3 interceptions et 3 contres) pour venir à bout de Los Angeles, emmené par un Montrezl Harrell esseulé (23 points et 11 rebonds). Mais tous les regards californiens sont désormais braqués sur la cheville de LeBron James…