Julius Randle encore en colère contre les arbitres…

C’est la prolongation du match opposant les Sixers et les Knicks au Madison Square Garden. New York mène d’un point et il reste six secondes sur l’horloge quand Shake Milton s’infiltre dans la raquette et manque son tir.

Les Knicks pensent alors gagner le match surtout que Nerlens Noel capte le rebond mais les arbitres sifflent faute pour une poussette de Julius Randle dans le dos de Tobias Harris. L’ailier des Sixers convertit les deux lancers afin de donner la victoire à son équipe.

Julius Randle encore puni dans le « money time »

Un scénario qui a rendu fou Julius Randle en conférence d’après match. « C’était une mauvaise décision de la part des arbitres. Il n’y avait pas assez de contact pour signaler une faute. Après toutes les fautes sifflées et ce qu’il s’est passé pendant cette rencontre, décider du sort de celle-ci sur cette décision est totalement ridicule. Les arbitres doivent faire du meilleur boulot, ça fait trop de matchs comme ça. »

L’ailier fort avait ainsi déjà été sanctionné d’un marcher qu’il contestait lors du « money time » face à Brooklyn.

Tom Thibodeau abonde en tout cas dans le sens de son joueur, en évoquant notamment le contexte d’une fin de match serrée qui normalement favorise un peu plus les défenses agressives. « Habituellement, dans une fin de match, il y a, comme ils disent, des contacts minimes et fortuits. Tout ce que je sais, c’est que nous avons été touchés beaucoup de fois et qu’il n’y avait même pas de contact minime sur la faute sifflée à Randle. »

De plus, New York voulait challenger la décision des arbitres mais Tom Thibodeau s’est manifesté un peu trop tard d’après l’arbitre Courtney Kirkland.

« Coach Thibodeau n’a pas demandé le challenge dans le courant de sa discussion avec les arbitres. Pour demander un challenge, l’entraineur doit se manifester pendant l’échange et ce n’était pas le cas. »

Le sang-froid de Tobias Harris sur la ligne

La chanson est évidemment bien différente dans l’autre camp. Doc Rivers estime que Julius Randle était battu sur l’action et a par conséquent poussé Tobias Harris. « Il (Harris) a bien pris la position. Randle savait qu’il était en quelque sorte battu et vous pouvez voir qu’il le pousse. C’était clairement une faute. »

Malgré la tension du match et son inefficacité au tir, Tobias Harris n’a pas tremblé pour déjà ramener son équipe à une possession puis donner la victoire sur la ligne.

« Pour moi, je devais juste aller sur la ligne et faire ce que je fais habituellement. La même routine, faire abstraction du bruit autour de moi pour me concentrer pleinement. Je voulais gagner cette rencontre parce qu’on a fait beaucoup d’efforts. J’étais là à me dire que nous devions marquer ce dernier lancer et gagner le match. »

Quoiqu’il en soit, cette défaite rageante confirme la mauvaise passe de New York. Les hommes de Tom Thibodeau ont enregistré quatre défaites depuis la reprise pour seulement deux victoires. Septièmes à l’Est actuellement, les Knicks ne possèdent plus que 3,5 matchs d’avance, sur des Raptors onzièmes à l’Est.