Pour Julius Randle, un marcher difficile à digérer…

Le « money time » a été tendu dans le derby opposant les Nets aux Knicks. Dans le costume d’outsider, les Knicks ont couru après le score pendant trois quart-temps mais ils ont trouvé les ressources pour revenir dans le coup sur la fin, à tel point que Julius Randle a eu un ballon pour arracher la prolongation à 5 secondes du terme.

Sauf que l’intérieur, auteur d’un match plein à 33 points, 12 rebonds, 6 passes décisives a été sanctionné d’un marcher au pire moment. Sur son impulsion pour prendre un tir à 3-points, Kyrie Irving touche le ballon mais pas suffisamment pour le faire quitter les mains de Julius Randle, qui a alors décidé de ne pas prendre le tir, et s’est donc vu siffler un marcher dès sa réception au sol.

« On avait bien sûr élaboré un plan, et je pensais que Kyrie (Irving) allait se présenter et faire faute tout de suite (afin de l’empêcher de scorer à 3-points pour égaliser), donc j’ai essayé d’aller un peu plus vite. Mais il s’est passé ce qu’il s’est passé et peu importe. C’est du passé maintenant », a-t-il expliqué après la rencontre.

Comme l’a expliqué l’arbitre concerné, Scott Foster, le corps arbitral « a considéré que le défenseur avait touché le ballon, mais sans le déloger des mains de son adversaire, ni le faire perdre ».

Pas le temps de gamberger, c’est Philly au programme ce soir

Julius Randle a tout de même eu bien du mal à digérer le coup de sifflet des arbitres, affichant ouvertement sa frustration lors des deux lancers suivants convertis par James Harden, puis dès la fin de match. Plusieurs coéquipiers ont même dû s’employer pour l’empêcher d’aller livrer le fond de sa pensée aux officiels.

« Il y a eu une conversation mais je pense que c’est mieux que je ne commente pas la situation », a-t-il ensuite ajouté à froid. « Il y avait beaucoup de frustration derrière tout ça, je veux dire des deux côtés, donc je vais juste laisser ça dans au passé et me concentrer sur prochain match. C’était juste frustrant. Évidemment, nous nous sommes tellement défoncés pour revenir et essayer de gagner le match. J’étais donc juste frustré. Et c’est à peu près tout. Mais nous avons une autre occasion de nous défoncer demain. Alors concentrons-nous là-dessus ».

Les Knicks sont effectivement attendus dès ce soir à Philly pour passer à autre chose.