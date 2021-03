Les Nets jouent avec le feu face aux Knicks

Ce derby new-yorkais accouche d’un premier quart-temps offensif et équilibré. Le score après douze minutes, à l’avantage de Brooklyn, en témoigne d’ailleurs (35-30). D’un côté, les Knicks se reposent sur leur adresse à 3-points pour faire grimper leur compteur points, à l’image du précieux Reggie Bullock et du rookie Immanuel Quickley, titulaire pour la première fois de sa carrière. De l’autre, les Nets se montrent dominateurs dans la peinture, en s’appuyant sur Kyrie Irving et Jeff Green pour alimenter la marque.

Dans le second quart-temps, les Nets prennent en revanche l’ascendant. Auteurs d’un 10-0 pour débuter cette période, ils peuvent compter sur des remplaçants incisifs, autour du maestro James Harden. Au bord du triple-double à la pause, celui-ci remet même un coup d’accélérateur au moment où les Knicks tentent de revenir au contact. Sans succès, leur maladresse globale, couplée à un jeu stéréotypé et une défense intérieure aux abois, les plombant particulièrement jusqu’à présent.

À la mi-temps, Brooklyn mène donc logiquement 67-55 face à New York. L’écart s’est stabilisé au-delà de la dizaine d’unités, flirtant carrément avec la vingtaine de points pendant quelques instants.

Brooklyn en patron, New York en embuscade

Au retour des vestiaires, les Nets conservent une quinzaine de points d’avance tout au long du troisième quart-temps (96-84). Jamais réellement inquiétés, ils repoussent chaque tentative de retour des Knicks. James Harden et Kyrie Irving dissèquent la défense adverse, alternant brillamment entre réussites à 3-points et près du cercle. Les efforts de Julius Randle, Immanuel Quickley ou Reggie Bullock pour réduire le score n’y changent pour le moment rien.

Mais combattifs au possible, à l’image de Julius Randle, ces Knicks version Tom Thibodeau ne lâchent jamais rien. Ils reviennent ainsi sous la barre des dix unités d’écart, d’entrée de quatrième quart-temps. De retour après s’être reposé brièvement, Kyrie Irving doit s’employer pour maintenir les Nets à distance raisonnable, en compagnie d’un James Harden qui valide son 10e triple-double de la saison (107-98).

New York poursuit pourtant sa folle remontée et revient à -4, dans le « money-time ». Si Kyrie Irving et James Harden prennent comme souvent leurs responsabilités pour repousser leurs adversaires, Julius Randle continue de leur répondre. À +7 à 30 secondes de la fin, Brooklyn semble à l’abri mais se complique la tâche tout seul en laissant les Knicks récupérer deux « jump-ball » d’affilée. Ce qui laisse ces derniers avec une balle d’égalisation, à 115-112, que va finalement manquer Randle, coupable d’un marcher. James Harden achève ensuite le voisin new-yorkais sur la ligne des lancers-francs.

Dans la douleur, les Nets s’imposent donc 117-112, dans le sillage des 34 points de Kyrie Irving, des 21 points, 15 rebonds et 15 passes de James Harden et des 20 points de Jeff Green. En face, Julius Randle termine avec 33 points, 12 rebonds et 6 passes au compteur, tandis que RJ Barrett, Immanuel Quickley et Reggie Bullock ajoutent respectivement 23, 21 et 19 points.