Tellement cruel pour les Knicks…

Dans un match de défense, on fonce direct dans le 4e quart-temps. Les deux formations ne se lâchent pas, et c’est Alec Burks qui tient les Knicks à bout de bras pour répondre à Shake Milton, Matisse Thybulle et Tyrese Maxey (74-70). Burks est partout, et c’est lui qui contre Maxey, puis sert Julius Randle pour deux 3-points de suite (81-78).

Une vraie guerre de tranchées

C’est du très bon basket, intense et physique, et quand Nerlens Noel se fait bâcher par Dwight Howard, il prend son rebond pour remettre dedans. Les Knicks sont toujours au contact (83-80) et il reste quatre minutes à jouer. RJ Barrett, et à nouveau Alec Burks, insistent, et New York se rapproche encore un peu plus (86-85).

Il reste 90 secondes à le braquage est possible. D’autant que Tobias Harris puis Ben Simmons perdent des ballons, mais ni Randle, ni Burks ne parviennent à marquer près du cercle. C’est une vraie guerre de tranchées, et après avoir attaqué le cercle comme un buffle, Randle rate puis fait faute sur Harris.

Il reste 13 secondes, Harris peut tuer le match aux lancers-francs. Il loupe les deux ! Au rebond, nouvelle grosse bagarre. La balle est donnée aux Sixers, puis les arbitres changent d’avis ! Les Knicks ont la balle de l’égalisation. C’est pour Randle, seul dans le corner.

C’est compliqué avec un défenseur sur lui, mais il réussit un petit stepback. La balle tape le cercle, la planche, puis elle rentre. Égalité (88-88) ! Cinq secondes à jouer. Remise en jeu pour Simmons qui balance une saucisse vers Harris. Randle intercepte, et fonce vers le cercle. Il se stoppe à 3-points et envoie une brique. Prolongation !

Une faute très litigieuse…

Comme face au Magic il y a quelques jours, Reggie Bullock sort de sa boîte, et son 3-points donne quatre points d’avance aux Knicks à 70 secondes de la fin. Les 3 000 spectateurs du Madison Square Garden, dont Spike Lee assis sur sa chaise, sont en ébullition. Doc Rivers sort Howard pour remettre Shake Milton, et ce coaching est payant.

Le meneur remplaçant trouve Harris qui fait mouche à 3-points dans le corner (100-99). S’en suit un festival de ratés, avec Harris, Simmons et Milton qui loupent près du cercle. Au rebond, Randle accroche l’épaule d’Harris, et les arbitres sifflent faute. C’est très, très sévère…

Comme en fin de 4e quart-temps, Tobias Harris est sur la ligne. Cette fois, il met les deux, et Philly passe devant (101-100). Il reste cinq secondes à jouer. Julius Randle décide de jouer tout seul, il va jusqu’aux lancers-francs, et son shoot roule sur le cercle, et ressort ! C’est terminé, les Knicks s’inclinent d’un tout petit point, c’est la 15e défaite de suite face aux Sixers… et ils repassent dans le négatif (21v-22d).