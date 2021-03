Jeux olympiques de Tokyo : l’embarras du choix pour le Nigeria ?

Après Spencer Dinwiddie, c’est donc Monte Morris qui a annoncé qu’il souhaitait jouer pour le Nigeria lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo. Ce qui ne signifie pas pour autant que le meneur des Nuggets sera sélectionné puisque la FIBA n’autorise qu’un seul joueur naturalisé. Et la concurrence sera rude puisque Mike Brown, le sélectionneur du Nigeria, continue de recevoir beaucoup d’appels de joueurs NBA… américains.

« Le plus dingue, c’est qu’il y a beaucoup de joueurs américains et de coaches qui m’ont approché pour faire partie de l’équipe, que ce soit pour jouer ou entraîner, et je trouve que c’est fantastique pour ce programme » constate l’actuel assistant de Steve Kerr aux Warriors. « La concurrence va être sérieuse, et ça va être dur. Et c’est ce qu’on recherche. Personnellement, je pense qu’on ne veut rien d’autre que de la férocité et de la dureté pour faire l’équipe. On veut la meilleure équipe possible pour avoir la possibilité d’attirer les meilleurs, et ça signifie que les meilleurs vont se battre pour leur place, et c’est qui importe. »

« Si des joueurs ou des coaches ont envie d’aider un pays, et que c’est réciproque, pourquoi pas ? »

Brown explique qu’il est en contact avec Wes Iwundu et Jahlil Okafor. Ce dernier a déjà représenté les Etats-Unis en compétition de jeunes, mais son grand-père nigérian devrait lui permettre de porter le maillot du Nigéria sans être considéré comme naturalisé. « Il est déjà allé au Nigéria et il y a passé du temps lorsqu’il avait 11, 12 ans… C’est quelqu’un qui me motive beaucoup. On devrait tous être très heureux à l’idée d’avoir un gars comme Jahlil pour son talent et ses qualités au poste bas. »

Concernant les Américains qui envisagent de jouer, Mike Brown trouve que le règlement actuel est quelque peu hypocrite et que la FIBA devrait être plus souple. La preuve, Brown est américain et il coache le Nigéria… « Je comprends que des gens puissent être agacés par la présence de Spencer ou Monte. Mais il n’y aucune différence avec le fait que l’équipe de football du Nigéria soit entraîné par un étranger ou que Shane Larkin joue pour la Turquie. Ou que Becky Hammon et J.R. Holden aient joué pour la Russie… Si des joueurs ou des coaches ont envie d’aider un pays, et que c’est réciproque, pourquoi pas ? Par exemple, l’un des plus grands joueurs en provenance du Nigéria est Hakeem Olajuwon et il a joué pour Team USA. »

Pour Brown, on devrait donc être fier que des joueurs étrangers souhaitent porter les couleurs d’un autre pays. « Ce que les gens doivent comprendre, c’est que des joueurs NBA américains veulent jouer pour le Nigéria. Que ce soit possible ou pas, cela devrait être quelque chose de positif. Ce sont des gens qui veulent faire partie d’un pays, qui veulent aider le pays par n’importe quel moyen. Ce qui signifie que les gens savent qu’il y a quelque chose de spécial avec l’équipe. Je comprends les sentiments des gens sur le sujet, mais j’y vois davantage du positif que du négatif. »