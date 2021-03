Stats & Highlights | Les Suns prennent leur revanche, les Rockets continuent de couler

La barre des 20 défaites de suite se rapproche pour les Rockets. Malgré les performances du duo John Wall – Christian Wood, Houston a encore perdu, face à Detroit, et c’est le 19e revers d’affilée.

Pour les Suns et les Spurs, la soirée fut plus joyeuse. Les premiers ont pris leur revanche face aux Wolves et les seconds ont tranquillement fait le boulot à Cleveland. Sans faire de bruit, les hommes de Gregg Popovich sont toujours installés dans le Top 8 de l’Ouest.

Cleveland – San Antonio : 110-116

Soirée tranquille pour les Spurs, qui ont connu un match assez simple à gérer. En début de deuxième quart-temps, ils passent un 15-1 pour prendre leur distance et maintiennent cette avance jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, Patty Mills envoie deux paniers primés et DeMar DeRozan inscrit huit points en quelques minutes, et l’écart monte à 22 points. Les Cavaliers ne réagiront pas. Victoire facile donc pour les Texans, et gros match de Keldon Johnson qui compile 23 points et 21 rebonds.

Cavaliers / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Nance Jr. 34 3/8 0/2 1/2 2 2 4 1 3 3 0 1 7 10 I. Okoro 22 1/4 1/1 1/4 0 2 2 1 4 1 0 0 4 2 J. Allen 32 6/8 0/0 3/4 3 8 11 2 1 0 2 2 15 25 C. Sexton 39 12/25 3/6 2/3 2 3 5 2 4 0 1 0 29 21 D. Garland 36 8/16 2/4 11/11 0 1 1 8 2 1 4 0 29 27 D. Wade 20 2/7 0/3 0/0 3 4 7 0 0 0 0 1 4 7 L. Stevens 17 4/9 0/2 7/8 4 7 11 1 4 1 0 0 15 22 C. Osman 19 0/6 0/5 0/0 1 3 4 1 0 1 1 0 0 -1 D. Windler 6 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 -1 B. Thomas 16 3/5 1/3 0/0 0 0 0 3 2 1 0 0 7 9 Total 39/89 7/27 25/32 15 32 47 19 21 8 10 4 110 Spurs / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. DeRozan 36 7/12 0/0 6/7 0 1 1 7 1 0 3 0 20 19 K. Johnson 39 9/19 0/1 5/7 11 10 21 2 5 1 2 2 23 35 J. Poeltl 26 4/8 0/0 0/0 3 9 12 1 5 1 0 2 8 20 D. White 35 4/11 2/5 7/7 1 3 4 2 4 0 1 0 17 15 D. Murray 37 8/15 0/1 6/7 0 6 6 3 4 0 2 0 22 21 D. Eubanks 12 2/4 0/0 0/0 1 0 1 1 1 0 1 0 4 3 R. Gay 17 4/8 2/2 0/2 1 3 4 1 4 1 0 0 10 10 P. Mills 25 3/10 3/8 3/3 0 0 0 2 1 1 2 0 12 6 T. Jones 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Vassell 12 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 Total 41/88 7/18 27/33 17 34 51 19 25 5 13 4 116

Houston – Detroit : 100-113

Pendant les premières minutes de la partie, les Rockets ont pu apprécier et imaginer de belles promesses devant le duo John Wall – Christian Wood. Les deux hommes ont été très forts ensemble, en multipliant les bonnes séquences.

Sauf qu’entre la fin de la première mi-temps et le début de la seconde, Houston connaît plusieurs minutes sans marquer. Les Pistons en profitent et passent un 9-0. Jamais les Texans n’auront les ressources pour revenir ensuite, notamment parce que Detroit a été adroit derrière l’arc.

Rockets / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. House Jr. 34 4/10 2/4 0/0 0 4 4 2 4 1 0 0 10 11 J. Tate 32 5/8 0/2 2/2 1 2 3 3 2 4 0 1 12 20 C. Wood 28 8/14 1/5 1/1 1 10 11 2 1 1 2 2 18 26 J. Wall 29 7/16 2/5 5/8 0 3 3 7 3 0 6 0 21 13 V. Oladipo 36 7/18 2/9 3/3 0 3 3 3 1 0 4 0 19 10 D.J. Wilson 7 0/2 0/1 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 A. Lamb 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S. Brown 23 1/3 1/2 0/0 1 2 3 0 3 0 0 0 3 4 K. Martin Jr. 21 4/6 0/1 0/0 2 3 5 0 1 0 0 1 8 12 D.J. Augustin 20 2/6 1/2 2/2 2 1 3 3 0 1 0 0 7 10 K. Porter Jr. 10 1/5 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 -3 Total 39/88 9/32 13/16 7 31 38 20 17 7 13 4 100 Pistons / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Grant 30 5/21 3/7 5/5 1 2 3 2 0 0 1 0 18 6 S. Bey 32 6/15 2/9 6/6 1 5 6 2 2 2 1 0 20 20 M. Plumlee 22 2/4 0/0 2/4 5 10 15 1 3 0 2 1 6 17 F. Jackson 26 7/10 5/5 4/5 0 2 2 1 0 1 1 0 23 22 D. Wright 28 1/6 0/1 4/4 0 3 3 8 1 2 0 1 6 15 T. Cook 9 1/2 0/0 0/0 2 3 5 0 0 0 0 0 2 6 S. Doumbouya 7 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 3 0 2 0 3 1 I. Stewart 25 5/10 1/2 2/2 3 6 9 2 3 1 2 0 13 18 D. Smith Jr. 19 2/3 1/1 0/0 0 0 0 5 2 0 2 1 5 8 S. Lee 12 0/0 0/0 2/2 0 1 1 4 1 0 0 0 2 7 J. Jackson 28 7/12 1/3 0/0 0 5 5 2 2 1 2 1 15 17 D. Sirvydis 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 37/85 14/29 25/28 12 37 49 28 17 7 13 4 113

Phoenix – Minnesota : 113-101

Il fallait s’y attendre. Défaits contre les Wolves la veille, les Suns allaient réagir, c’était évident. Mais ça n’a pas été facile pour autant, car en deuxième quart-temps, alors que ses troupes encaissent un 10-0, Monty Williams a laissé éclater sa colère.

Finalement expulsé, le coach de Phoenix a provoqué une réaction chez ses joueurs. Chris Paul et ses coéquipiers passent alors un 17-2 pour finir sur une bonne note la première mi-temps. Minnesota va de nouveau faire une série en troisième quart-temps, mais les Suns résistent puis, avec un 11-3 en dernier quart-temps, l’emportent.