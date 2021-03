Le duo Lillard – McCollum mate Luka Doncic

Un peu rouillé et emprunté lors de son premier match de retour, CJ McCollum semble déjà plus dans son assiette face à Dallas. Il inscrit un 3-points sur un rebond offensif et il permet à Portland de faire un premier écart en premier quart-temps. Avec 10 points dans la période, McCollum est le parfait complément de Lillard qui en marque 13.

Les Blazers font la course en tête mais les Mavs reviennent grâce à Jalen Brunson qui s’impose au poste bas face à Lillard, puis face à Trent Jr. pour un 3-points dans le coin. À 7/11 pour les Mavs et 8/12 pour les Blazers, les 3-points tombent de partout mais Portland garde un petit avantage avec un ultime tir au buzzer, main gauche, de McCollum (37-33).

Discret jusque-là, Luka Doncic sort de son silence en deuxième quart. À la passe d’abord avec un premier caviar pour Trey Burke dans le coin et un autre, derrière la tête, pour Hardaway, aussi à 3-points. McCollum répond à 3-points et Enes Kanter rentabilise ses ballons au poste bas pour redonner +7 aux locaux.

Mais Luka Doncic commence à monter en température avec ses numéros de dribble face à Lillard ou Kanter. La superstar des Mavs inscrit 16 des 27 points de son équipe en deuxième quart. L’écart reste le même à la pause, en faveur de Portland (64-60), avec 22 points pour les deux All-Stars, Lillard et Doncic.

Carmelo Anthony limite la casse

Encore plus discret jusque-là, Kristaps Porzingis inscrit son 4e point en début de 3e quart. Mais Lillard répond d’un 3-points en première intention, avec la planche. Porzingis, Kleber et Hardaway se succèdent derrière l’arc et effacent un débours de 7 points. Les deux équipes sont au coude à coude avec Hardaway qui place un dunk après un ballon cafouillé.

Carmelo Anthony fait cependant son boulot en sortie de banc, avec 8 points à 3/4 aux tirs, meilleur scoreur des Blazers sur la période. Ça ne sent pas bon du tout pour Portland quand Lillard laisse passer un rebond sous son nez et se tient le genou gauche… Dallas prend +8 mais Anthony rentre un 3-points au buzzer pour limiter la casse (98-93).

Les Blazers courent après le score en dernier quart. McCollum rentre deux 3-points pour réduire la distance et quand il en rate un troisième, c’est Kanter qui surgit au rebond offensif. Après un 3-points dans le coin de Rodney Hood, c’est Melo qui va même claquer un dunk pour repasser devant.

On arrive en tout cas dans le « money time », et Damian Lillard le signale d’un 2-points longue distance. Il prend ensuite Kristaps Porzingis en un-contre-un, jusqu’au cercle qu’il utilise comme protection sur un panier renversé. CJ McCollum et Robert Covington rentrent deux 3-points qui portent l’estocade (125-119). Portland n’est plus qu’à une victoire de la 4e place de l’Ouest, détenue par les Clippers.