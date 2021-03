Hyper agressifs et en feu à 3-points, les Pacers mettent une belle fessée au Heat

Les dynamiques des deux équipes sont totalement opposées, entre un Heat qui est l’équipe la plus en forme de NBA depuis un mois, et des Pacers qui ont plongé avec 8 défaites sur les 10 dernières rencontres.

Mais ça ne se voit pas du tout en début de rencontre, avec Malcolm Brogdon qui se sent bien à 3-points et une équipe d’Indiana qui a un plan de jeu clair : attaquer rapidement l’adversaire pour perturber ses rotations défensives. Bam Adebayo maintient le Heat à flot (32-30) après le premier quart-temps mais l’entrée des remplaçants fait mal à Miami, avec un TJ McConnell monstrueux d’activité, et qui mange Tyler Herro…

À la mi-temps, Indiana est logiquement devant (68-58) et l’énergie ne change pas de camp au retour des vestiaires. Caris LeVert et Malcolm Brogdon font encore gonfler l’écart alors que Jimmy Butler et Kendrick Nunn doivent s’employer pour rester dans le match, dans un match d’attaque qui ne colle pourtant pas au style local.

Hyper agressifs en début de possession, les Pacers exposent les lenteurs défensives du Heat sur les rotations à l’opposé, avec un TJ McConnell qui a mis Tyler Herro dans sa poche.

Il faut le réveil de Goran Dragic pour voir Miami y croire à nouveau, le Slovène ramenant son équipe à 12 points (110-98) à environ 8 minutes de la fin du match. Le problème, c’est que Domantas Sabonis va ensuite prendre possession de la rencontre, avec des rebonds offensifs et du travail sous le cercle qui permettent aux Pacers de reprendre de l’air, surtout que Malcolm Brogdon en profite pour continuer d’artiller derrière la ligne à 3-points.

À +26 pour les visiteurs (126-100) à 4 minutes de la fin, Erik Spoelstra hisse le drapeau blanc et sort ses titulaires, Jeremy Lamb profitant de ce « garbage time » pour corser encore un peu l’addition (137-110).