Une fois de plus, les Bulls s’écroulent dans les dernières secondes…

Les Bulls ne savent pas conclure les matches, et ça s’est encore vérifié… Alors qu’ils menaient à la mi-temps (55-47) puis encore au début du 4e quart-temps (89-81), et que Coby White leur avait même donné 14 points d’avance (103-89) à huit minutes de la fin, les coéquipiers de Zach LaVine vont encore déjouer !

À Denver, on ne panique pas. On reste dans les systèmes, et Nikola Jokic marque près de la ligne des lancers, puis il envoie Michael Porter Jr. au touchdown sur son habituelle passe de 20 mètres (107-105). Mieux, Jamal Murray plante un 3-points pour donner les commandes à Denver (108-107). En cinq minutes, les Nuggets viennent de signer un 18-4 ! Furax, Billy Donovan prend un temps-mort, et ça gronde sur le côté. On a rarement vu l’ancien coach du Thunder dans cet état.

Jamal Murray égalise à la dernière seconde !

Bonne nouvelle, le message passe, et Otto Porter Jr. et Zach LaVine redonnent quatre points d’avance aux Bulls (112-108). Il reste 74 secondes à jouer. Cette fois, c’est Mike Malone qui prend le temps-mort, et ça gesticule beaucoup moins chez les Nuggets. D’autant que Chicago accentue son avance et mène désormais de six points à 45 secondes de la fin (114-108). On pense que c’est cuit pour Denver, mais Jokic plante le 3-points de l’espoir (114-111). Il reste 37 secondes à jouer.

Derrière, Facundo Campazzo pique un ballon à Zach LaVine, et Murray le transforme. À 18 secondes de la fin, Chicago ne mène plus que d’un point (114-113). Faute sur LaVine qui met ses deux lancers (116-113). La dernière possession est pour Denver, et Murray, en mode playoffs, plante le 3-points dans le corner. À la dernière seconde ! Prolongation (116-116).

Un 9-0 pour débuter la prolongation

Les Bulls ont pris un énorme coup sur la tête, et les Nuggets enfoncent le clou. Ils signent un 9-0 pour entamer la prolongation. On est même sur 12-0 en comptant le 3-points égalisateur de Murray (125-116). On se dit que c’est bouclé, mais les Bulls ne lâchent rien !

Thaddeus Young et Zach LaVine ramènent Chicago à -2 à 1min13 de la fin (125-123). Ce match est dingue, et Nikola Jokic s’en va donner une leçon de travail d’appuis pour marquer (127-123). Derrière, LaVine enchaîne les lancers, et c’est finalement Murray qui met fin aux espoirs des Bulls à mi-distance (131-127). Derrière, LaVine manque son 3-points. C’est fini, Denver remporte une 8e victoire en neuf matches. Pour Chicago, c’est une énième défaite dans le « money time ».