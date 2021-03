A l’arraché, le Jazz se relance face aux Raptors

Les deux équipes jouent sur un tempo élevé dans ce début de match. La paire Lowry/VanVleet répond à la paire Conley/Mitchell. Annoncé incertain en début de rencontre, Gobert peine à défendre face à Pascal Siakam ou Chris Boucher. Les deux hommes sont déplacés sur le poste 5 et ils obligent Gobert à défendre loin de la raquette. Boucher profite de sa faculté à tirer de loin pour gêner le pivot français (21-19).

Malgré ça, Utah répond et montre aussi de belles choses en attaque. Comme toujours, ils se partagent le ballon et leurs attaques collectives sont tout simplement splendides. Ils utilisent le pick and roll pour trouver deux fois Gobert. Néanmoins, comme la veille face aux Wizards, ils vont vite devoir resserrer leur défense car les Raptors sans être spectaculaires mènent après 12 minutes (27-23).

Des Raptors séduisants

Gêné, le leader de la conférence Ouest s’en remet à Jordan Clarkson pour tenter de recoller au score. Le probable meilleur 6e homme de l’année s’occupe de tout. D’abord au scoring, mais il n’oublie de servir ses coéquipiers quand l’accès au cercle est fermé (43-40). Malgré les exploits de Clarkson, Toronto ne baisse pas les bras. Leur jeu à risque porte ses fruits. Ne pas laisser la défense du Jazz s’installer est pour l’instant la bonne stratégie. Kyle Lowry et Norman Powell maintiennent Toronto devant (51-41).

Mais jouer sur ce rythme est épuisant, et les Raptors manquent de jus en cette fin de première mi-temps. Mike Conley, Bogdanovic et Mitchell signent un 14-0 pour prendre les commandes (55-51). Le tir à 3-points de VanVleet au buzzer ramène Toronto à une possession (55-54).

Utah serre la vis

La pause a fait du bien à Siakam et sa bande. D’ailleurs, l’ailier camerounais montre de belles choses. Son adresse de loin et sa vision du jeu offrent énormément de possibilités à l’attaque canadienne (72-67). En face, le Jazz n’a toujours pas réglé ses problèmes, mais ils proposent toujours du très beau jeu offensif. Mitchell monte en température et joue tous ses vis-à-vis en un-contre-un, Bogdanovic étale toute sa science du basket et Gobert ramasse les miettes. Comme toujours, Utah compte sur ses trois piliers pour revenir au score. Mieux encore, c’est eux qui sont devant à 12 minutes de la fin (79-77).

Mentalement c’est dur pour les Raptors qui n’ont pas su tuer cette rencontre, et c’est eux qui se retrouvent à courir derrière le score. Petit à petit, Gobert prend ses aises dans la raquette et impose sa puissance, mais c’est le secteur extérieur du Jazz qui fait mal aux Raptors. Ingles et Clarkson envoient deux bombes à 3-points (91-84). Défensivement, comme toujours, Gobert prive ses adversaires de solution sur pick and roll, et offensivement il score avec la faute pour donner 10 points au Jazz (94-84).

Clutch Mitchell

Est-ce que Toronto va s’écrouler ? Peut-être pas… Siakam et Powell mènent la rébellion et les exilés floridiens retrouvent de la confiance. A l’approche du money time, Lowry profite d’une nouvelle offrande de Siakam pour remettre son équipe devant (104-103) grâce à un tir à 3-points.

Chaque possession compte, et Kyle Lowry aime ces moments. Dans un premier temps, il trouve Powell à 3-points après avoir gobé un rebond en haute altitude. Puis c’est lui qui profite d’une incompréhension adverse pour marquer à 3 points (110-105). Lowry aime le « money time », mais Mitchell aussi. L’arrière All-Star prend la balle en main et agresse la défense. Il marque 7 points de suite et remet Utah devant au score (112-110). Siakam marque à 2-points, mais Conley et Mitchell assurent sur la ligne des lancers-francs. Toronto a tout donné, mais ce Jazz a du caractère, et le leader de la conférence Ouest s’impose 115-112.