Même les Kings gagnent à Boston…

Les Kings ont réalisé le coup parfait à Boston face à des Celtics empruntés en première mi-temps et battus à la régulière malgré un joli « come-back » dans le final. Si Richaun Holmes (25 points, 11 rebonds) et Buddy Hield (22 points) ont été précieux, c’est De’Aaron Fox (29 points, 5 passes décisives) qui a tiré son épingle du jeu lorsque les locaux sont brièvement repassés devant.

Les Celtics se laissent surprendre d’entrée par les 3-points coup sur coup de Buddy Hield et l’activité du tandem Barnes-Holmes. Ce dernier fait rapidement passer l’écart à +10 avec un dunk sur un service de Buddy Hield (16-26).

Boston joue par intermittence et se fait à nouveau piéger en encaissant deux missiles à 3-points signés De’Aaron Fox et en assistant impuissant à la domination de Richaun Holmes près du cercle (43-54). A seulement +10 à la pause, Sacramento peut presque regretter de ne pas profiter d’un écart plus conséquent (45-55).

Richaun Holmes euphorique, De’Aaron Fox décisif

La pause a effectivement été bénéfique aux hommes de Brad Stevens qui reprennent la partie en se montrant plus agressifs des deux côtés du parquet. Les locaux alignent alors un 14-4 marqué par deux paniers de Daniel Theis, deux missiles à 3-points de Jaylen Brown et Marcus Smart et deux dunks de Robert Williams III (68-71).

Jaylen Brown et Payton Pritchard montent en pression de loin, mais Sacramento résiste, jusqu’au 3 points de Grant Williams tête de raquette qui fait passer les Celtics en tête à 7 minutes de la fin (87-86).

De’Aaron Fox ne tremble pas au moment de replacer les Kings en tête d’un panier ouvert derrière l’arc (87-90) puis pour répondre à Jaylen Brown avec un tir réussi à mi-distance (91-92). Le 3 points avec la planche de Richaun Holmes semble alors indiquer le clan que les dieux du basket ont choisi.

Ça ne fait plus aucun doute lorsque le contre de Richaun Holmes sur Jayson Tatum est sanctionné par le 3 points de Buddy Hield en transition (93-100). Le 2+1 de De’Aaron Fox vient parachever le succès des Kings qui passent alors à +10 et s’imposent dans la foulée sur le score final de 107 à 96.