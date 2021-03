Programme du soir | Utah tente de se relancer à Boston

Autre équipe en forme, Miami peut engranger sa 5e victoire consécutive, face aux Cavaliers (01h00), quand Philadelphie peut enchaîner un 6e succès de rang face aux Knicks (01h00, beIN Sports Max 4). Sans Joel Embiid…

Face aux Hawks (01h00), les Rockets vont tenter d’éviter une 17e victoire de suite, ce qui serait un record de franchise égalé. La bonne nouvelle, c’est que Christian Wood pourrait rejouer.

La soirée se termine à Portland et Los Angeles, les Blazers recevant les Pelicans de Zion Williamson à partir de 03h00 tandis que les Lakers accueillent les Wolves d’Anthony Edwards à 03h30 (beIN Sports Max 4).

