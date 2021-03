Les Warriors fatigués de faire le yoyo

Comme les Clippers et d’autres équipes, les Warriors souffrent d’irrégularité cette saison. Les deux derniers jours l’ont parfaitement illustré puisque dimanche soir, les Californiens ont battu le Jazz, la meilleure équipe de la ligue, avant de s’incliner lourdement (97-128), lundi soir, face aux Lakers. Le back-to-back et le niveau des adversaires n’expliquent pas tout.

Le premier niveau de déception se situe bien évidemment dans la manière. Une défaite de 31 points d’écart est déjà frustrante, mais elle s’ajoute à plusieurs revers significatifs ces dernières semaines (-22 contre Phoenix le 4 mars et -28 déjà contre les champions en titre le 28 février).

« On doit s’améliorer », assure tout simplement Stephen Curry, à ESPN. « On doit développer une attitude de vainqueur chaque soir et franchement, on est fatigué de ces fessées. C’est embarrassant. On doit montrer de la fierté lorsqu’on joue. On peut perdre des matches, ça arrive, mais pas comme ça. »

« On n’est pas à 20 victoires pour 20 défaites par hasard »

Surtout quand, et c’est le second niveau de déception, dans le même temps et parfois donc d’un jour à l’autre, les Warriors peuvent rivaliser avec les candidats au titre. La saison de Golden State ressemble à des montagnes russes.

« Je pense que ces deux derniers jours résument bien notre équipe », avance Steve Kerr. « En 36 heures, on a battu le meilleur bilan de la ligue avec un gros effort défensif, pour ensuite perdre de 31 points contre une autre forte équipe. Qui sommes-nous ? Quel type d’équipe ? On n’est pas à 20 victoires pour 20 défaites par hasard. On n’est pas capable d’être régulier dans l’effort, des deux côtés du terrain. On a trop de hauts et de bas. »

Le meneur est d’accord avec son coach sur l’analyse de ces 36 heures, où les Warriors ont « montré leur meilleur et leur pire » visage. Mais quelles seraient les solutions du double MVP pour sortir de cette inconstance ?

« J’essaie de dire des choses différentes de ce qui a été dit toute la saison », répond-il. « Je ne sais pas. Gagner dans cette ligue, c’est difficile, on le sait. Et on sait aussi qu’on ne peut pas seulement surfer sur la vague du match précédent, parce qu’on y a été bon. Si on veut battre les meilleures équipes, on ne peut pas avoir de faiblesses. »

Le prochain match devrait s’avérer moins périlleux pour les Warriors. En effet, mercredi soir, ils se déplacent à Houston pour affronter les Rockets, qui restent sur 16 défaites de suite…