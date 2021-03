L’irrégularité des Clippers inquiète vraiment Kawhi Leonard

Ce n’est plus une surprise, mais c’est toujours aussi étrange. Encore une fois, à New Orleans, les Clippers ont été dominés dans les grandes largueurs par un adversaire plus modeste. L’écart est monté jusqu’à 33 points face aux Pelicans, pour finalement revenir à 20 unités à l’issue du match (135-115).

Cette gifle reçue intervient pourtant après celle infligée aux Warriors. D’un match à l’autre, les Californiens montrent des visages très différents et ce constat n’est guère apprécié par Kawhi Leonard.

« C’est très inquiétant », estime l’ailier des Clippers pour ESPN. « Si on veut se donner une chance, il faut être plus régulier. C’est comme ça que les grandes équipes fonctionnent. Elles sont constantes. Il y a des soirs où l’énergie n’est pas là, mais il s’agit d’être régulier, en partant des joueurs jusqu’aux coaches. On doit vouloir gagner et garder ces habitudes de la victoire. »

« Les adversaires nous rentrent dedans et on doit être plus résistant »

Les Clippers sont parmi les favoris pour le titre, ils ont donc une cible dans le dos et chaque adversaire joue à son meilleur niveau face à eux. Et quand ils sont bousculés, les joueurs de Los Angeles ne montrent pas toujours des vertus de combat. Ce fut déjà le cas face aux Grizzlies le 25 février dernier par exemple, avec une défense qui manquait cruellement d’agressivité.

« Les adversaires nous rentrent dedans et on doit être plus résistant », annonce Tyronn Lue. « Je ne suis pas découragé, car on a montré ce dont on était capable. On sait jouer à un niveau élevé, mais on doit le faire chaque soir. On ne peut pas seulement en parler, on doit le faire. On doit être plus physique, insister davantage sur notre défense. Peu importe qui on affronte. »

Avec 7 défaites en 11 matches depuis le 18 février, les troupes de Tyronn Lue sont dans le dur. Et Kawhi Leonard ne veut pas justifier cette glissade face à Zion Williamson et compagnie par l’absence de Patrick Beverley. « Qu’il soit présent ou pas, tout le monde doit faire son travail », assure l’ancien joueur des Spurs et des Raptors. « On ne peut pas s’appuyer sur un seul joueur. »

Surtout que le chien de garde était présent face aux Grizzlies, aux Wizards, aux Celtics ou encore aux Bucks et les Clippers ont, à chaque fois, perdu.

Comment vont-ils réagir désormais, alors qu’il faut rejoindre Dallas et jouer les Mavericks ce lundi soir ? « Si on joue comme ça contre eux, on peut à nouveau prendre 50 points », prévient le coach des Clippers, en référence à la défaite du 27 décembre 2020 (73-124) face à Luka Doncic et aux Texans. « On doit être prêt. »