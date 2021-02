Les Clippers ont coupé le contact

Même si les Nets représentent un défi bien plus compliqué, en matière de dribble et de talents individuels en un-contre-un, que les Grizzlies dans ce domaine, les Clippers ont souffert de la même façon dans ces deux récentes rencontres. Los Angeles peine à contenir ou gêner le porteur de balle, que ce soit James Harden ou Ja Morant.

La preuve : Memphis n’a perdu que six ballons jeudi soir, dans sa large victoire (122-94), dont un seul en première mi-temps ! Les Clippers ont clairement manqué d’intensité en défense, se laissant déborder sans réagir.

« Oui, on n’avait pas d’énergie », est obligé de reconnaître Tyronn Lue pour The Athletic. « Ils ont été plus agressifs que nous, plus physiques aussi. J’ai essayé plusieurs choses, mais on n’a pas su répondre. On a vu le résultat. »

Le résultat, ce sont surtout 72 points inscrits par les Grizzlies dans la raquette de Los Angeles. Ja Morant et ses coéquipiers, Jonas Valanciunas notamment, avaient des espaces pour attaquer le panier et conclure facilement. Les aides défensives des Clippers ont été molles et elles viennent après un premier rideau déjà bien peu épais.

« Je pense qu’il faut en faire plus », assure Paul George. « On doit en mettre davantage sur les porteurs de balle, leur rendre la vie le plus difficile possible. »

Un trio Leonard – George – Beverley très efficace

En ce sens, la longue absence de Patrick Beverley n’a pas aidé Los Angeles. Car cette saison, quand le chien de garde est associé à Kawhi Leonard et George (286 minutes), les Clippers provoquent un ballon perdu sur 17.6 % des possessions de leur adversaire. Soit une possession sur six perdue face à ce trio, ce qui reste le meilleur ratio de la ligue.

Il faut que le reste de l’équipe se mette au diapason pour faire déjouer les attaquants adverses, car avec 112.1 points encaissés sur 100 possessions, les coéquipiers de Nicolas Batum n’affichent que la 18e défense la plus efficace de la NBA. Une régression par rapport à la saison passée (107.5 points sur 100 possessions) et surtout une manière directe de gâcher une attaque aussi tranchante (la deuxième de la ligue).

« On doit être plus physique, rentrer dans le lard de nos adversaires, sur les pick-and-rolls », annonce Lue. « On doit faire mieux sur les situations de un-contre-un aussi. C’est là que ça commence. Quand les shoots ne tombent pas dedans, on doit faire des stops, on doit défendre. »

Ça tombe bien, dès ce vendredi soir, Lue et ses hommes affrontent à nouveau ceux de Taylor Jenkins. Parfait pour se corriger et répondre fermement.