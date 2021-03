NCAA : Patrick Ewing et Georgetown de retour au sommet de la Big East

Remonté après la sécurité du Madison Square Garden lors du quart de finale face à Villanova, Patrick Ewing pouvait enfin se montrer entièrement satisfait hier soir dans sa « maison ».

Après avoir coupé le filet du panier au terme de la victoire de ses Hoyas en finale du tournoi de la Big East, le coach (et légende) de Georgetown pouvait vider son sac.

« Beaucoup de gens nous discréditaient. Parlaient mal de notre équipe. Mais on a cru en nous. On a bossé dur et on s’est bien battu. Je suis maintenant là où beaucoup de gens ne pensaient pas que j’avais la capacité d’être. Je leur donne tort aujourd’hui. »

En finale, les Hoyas n’ont fait qu’une bouchée de Creighton, passant notamment un 23-2 pour finir la première mi-temps, avant de placer un 16-3 au retour des vestiaires pour sceller le sort du match (73-48). Chudier Bile (19 points) a égalé son record de saison tandis que Jahvon Blair (18 points) a beaucoup apporté en sortie de banc.

Pour la première fois depuis 2015, les Hoyas vont donc participer au tournoi final, avec le 8e titre de la Big East de l’histoire de la fac et le premier depuis 2007…

Ça lui a pris quatre saisons, mais Patrick Ewing a bien réussi son pari : ramener Georgetown au premier plan !