Victorieux à la surprise générale, face au rival Villanova en quart de finale du tournoi final de la Big East (72-71), Patrick Ewing a probablement gagné le match le plus important de sa carrière d’entraîneur à la tête de Georgetown.

Mais l’ancien pivot star des Knicks avait tout de même un goût amer dans la bouche après le match. Et cela n’avait rien à voir avec ce succès de prestige…

« Je veux dire une chose également. Je croyais que c’était ma salle ici. Je me sens horriblement mal d’avoir été stoppé et accosté par les gens de la sécurité qui me demandaient mes accréditations », s’est emporté Patrick Ewing. « Tout le monde devrait savoir qui je suis dans cette salle. Mais je me fais arrêter, je ne peux pas aller où je veux ! Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? On est au Madison Square Garden ou pas ? Je vais devoir appeler M. Dolan et lui demander si, oui ou non, mon numéro est bien retiré ? »

Ayant pour le coup son numéro 33 accroché au plafond du MSG, Patrick Ewing n’en revenait pas d’avoir à justifier sa présence dans la salle qui a vu ses plus grands exploits, dont 15 saisons avec les Knicks à 23 points, 10 rebonds et 3 contres de moyenne et 11 sélections au All-Star Game !

Georgetown renverse Villanova !

Mais ce n’est pas le premier « ancien » des Knicks à se plaindre de l’accueil réservé par les équipes du Madison. On se souvient évidemment de l’épisode houleux (toujours irrésolu) entre James Dolan et Charles Oakley… Le propriétaire de la franchise, via MSG Entertainment, a pour le coup répondu à ESPN.

« [James Dolan] et Patrick Ewing ont une relation de très longue durée ; ils ont discuté cet après-midi et ont réaffirmé leur amitié. On sait, respecte et apprécie tous ce qu’il signifie pour le Garden et New York. On lui souhaite bonne chance à lui et aux Hoyas pour les demi-finales de la Big East. »

Sur le terrain en effet, l’arrière freshman Dante Harris a été l’homme du match, avec 18 points et 5 passes, dont les deux lancers décisifs à moins de 5 secondes de la fin, bien aidé par le pivot nigérian, Qudus Wahab (17 points, 6 rebonds). Classé huitièmes dans leur conférence, avec un bilan négatif de 11 victoires pour 12 défaites en saison régulière, les Hoyas ont donc renversé la tête de série, Villanova, et affronteront Seton Hall cette nuit.

« On a joué contre la Cadillac, la Bentley, peu importe comment vous voulez le formuler, le mètre étalon de la Big East. Il fut un temps où c’était nous. Mais on a fait un immense pas en avant en se montrant capable de les faire tomber », a conclu Pat Ewing, décidément très remonté. « On a fait un grand pas en avant, dans ma maison. C’est ma maison ! C’est une belle victoire, une énorme victoire… »

Le récap du match

Les réactions de Patrick Ewing après la rencontre

