Les chances de voir Duke au tournoi NCAA étaient maigres avant le tournoi ACC, et elles sont désormais proches du néant. Au lendemain de sa victoire face à Louisville, la formation de Mike Krzyzewski a appris qu’elle était exclue du tournoi après la révélation d’un cas de Covid à l’intérieur du groupe.

En conséquence, les Blue Devils ne disputeront pas leur quart-de-finale face à Florida State ce jeudi, et on ne devrait plus les revoir sur un terrain cette saison !

Avec seulement 13 victoires en 24 matches cette saison, et un bilan de 9 victoires pour 9 défaites dans sa conférence, Duke devait espérer un parcours sans faute pour décrocher une invitation au tournoi NCAA. C’est désormais impossible, et pour la première fois depuis 1995, les Blue Devils devraient être absents du tournoi final.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux de l’université, Coach K. a réagi à cette fin de saison prématurée : « J’ai adoré cette équipe et j’ai été honoré d’en être l’entraîneur. Jamais dans notre histoire, nous n’avions autant demandé à des joueurs, et ils méritent d’être félicités pour avoir géré tout ça malgré leur jeune âge. Je suis profondément désolé pour eux car ils ont fait un boulot incroyable pour prendre soin chacun d’eux et des autres. Je suis extrêmement fier de leur attitude et de leurs efforts. On est déçu de ne pas pouvoir continuer de se battre après deux premiers jours incroyables. »

SUIVRE LA NCAA AVEC ESPN PLAYER

– Accédez à la page https://bit.ly/ESPNBasketUSA et cliquez sur l’option Mensuel ou Annuel.

– Vous serez alors invité à créer un compte. Une fois que c’est fait, cliquez sur Continue.

– Sur l’écran suivant, il vous sera demandé de sélectionner votre mode de paiement préféré (carte de crédit ou PayPal).

– Cliquez sur Next pour accéder aux détails de paiement et saisissez les coordonnées votre carte de crédit ou PayPal, puis cliquez sur Enter pour compléter le processus d’abonnement.