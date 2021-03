C’est l’heure du conseil de classe pour Jalen Green

Sorti sèchement, au premier tour des playoffs de la bulle de G-League, par les Raptors, le Ignite en a fini avec sa saison. Et le tour de piste est donc déjà terminé pour le prometteur arrière, Jalen Green, passé directement du lycée au basket professionnel.

Celui qu’on attend dans le Top 3 de la prochaine Draft NBA a en tout cas défendu sa réputation jusqu’au bout avec un nouveau record en carrière à 30 points, à 11/20 aux tirs mais un petit 3/10 à 3-points. Il y a tout de même ajouté 7 passes, 5 rebonds et 3 interceptions (plus 4 balles perdues).

« C’est un tout autre niveau »

L’élégant arrière a répondu aux attentes sur la durée, avec un seul match sous les 10 points sur la courte saison régulière. Avec 18 points à 46% aux tirs dont 36% à 3-points, 4 rebonds, 3 passes, 3 balles perdues en 32 minutes sur le tournoi, il a apporté plus d’une assurance sur ses qualités (le présent) et son potentiel NBA (l’avenir).

« Ça ne m’inquiète pas vraiment », relativisait-il après ses débuts à 11 points. « C’est un tout autre niveau. C’est une nouvelle aventure. Elle peut s’avérer périlleuse mais tant qu’on va jouer et qu’on montre qu’on progresse, tout se passera bien. »

Et pour cause, Jalen Green a réussi un tournoi très convaincant, augmentant son record à deux reprises en fin de saison, dont 26 points à 6/8 à 3-points pour battre Canton, avant de finir en apothéose avec sa pointe à 30 unités en playoffs, dans la défaite.

Phénomène athlétique qui crée des décalages régulièrement grâce à ses déplacements aussi furtifs que faciles, il dépose ses adversaires sur un dribble bien maîtrisé et des finitions aériennes, même après le contact. Jalen Green doit évidemment travailler à 3-points mais son potentiel offensif fait évidemment rêver plus d’une franchise NBA.

« Je leur dis tout le temps de consentir à faire des efforts maintenant et ils en seront récompensés plus tard », explique le retraité NBA, Brian Shaw, coach du Ignite. « Leur réussite me tient à coeur. Ils pourraient facilement être mes enfants. En tant qu’homme noir, je me sens investi de leur faire comprendre certaines choses et ce qu’ils vont avoir à affronter. Tout ce que je fais a une raison. Parfois, ils ne vont pas aimer et ils ne comprendront peut-être pas tout de suite. Mais ils finiront par comprendre. »

« J’ai appris que ça se joue aussi beaucoup au mental »

Nourri d’anecdotes de l’époque glorieuse des Lakers de Kobe et Shaq, voire de l’ère Magic avec Penny et Shaq qu’a connues Coach Shaw, Jalen Green sait qu’il a bien fait de passer par la case G-League. Ça lui a donné cette étape de transition, mais aussi un espace de libertés, avec des responsabilités et du temps de jeu.

« Je pense que c’est mieux comme ça, parce que tu n’es pas simplement jeté au front, ça te donne une chance d’apprendre des choses que tu ne saurais pas si tu allais directement [en NBA] », affirme-t-il dans le Washington Post. « C’est un tout autre niveau qu’au lycée. Il faut être prêt à faire ce grand saut, mais aussi s’adapter. Même Kobe a dû s’adapter. »

Tout n’a évidemment pas été rose, avec plusieurs soirées difficiles, notamment à 3-points avec un 0/6 et deux 0/7. Face à Rio Grande Valley en l’occurrence, l’un de ces matchs sans adresse à 0/7 derrière l’arc, Jalen Green a même perdu 7 ballons. Ça fait partie de l’apprentissage…

« J’ai eu des moments de doute. Je me demandais même pourquoi j’étais moins bien. Mais je me suis dit qu’il fallait répondre mentalement, de simplement rester présent et de jouer au sport que j’adore. J’ai appris que ça se joue aussi beaucoup au mental. »

Bien encadré avec les Amir Johnson, Bobby Brown ou Brandon Ashley dans les vestiaires, les jeunes pousses du Ignite ont également été invités à discuter avec d’autre joueurs, actifs ou (plus ou moins) retraités, tels que Darius Miles, Jamal Crawford ou Quinn Cook, mais aussi des experts en finance, du marketing, et même les parents de Chris Paul…

Dans le cadre de leur « cursus » avec l’équipe affiliée de la Ligue, les Green, Kuminga et autres Todd et Nix ont même la possibilité d’accepter une bourse pour suivre des cours à Arizona State pour décrocher un diplôme. Pour Jalen Green en tout cas, il y a surtout une cérémonie à venir, sans diplôme mais avec un gros contrat, celle de la Draft NBA.