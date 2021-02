Contrairement à Elie Okobo, Axel Toupane a connu la défaite lors de la première journée de G-League, disputée dans la « bulle » d’Orlando. Auteur d’un double-double, le Français est là-bas pour taper dans l’oeil des recruteurs, et sur le site de la FFBB, il explique que du jour au lendemain, il peut quitter les Santa Cruz Warriors. « Quand tu es appelé, tu es appelé. C’est le but ici, dès qu’une équipe NBA fait appel à toi, dans les 3 heures qui suivent tu es dans l’avion. Ça reste l’objectif donc on va voir comment ça se passe ».

Pour cela, la victoire est essentielle alors qu’il s’apprête à disputer 15 matches en moins d’un mois !

« L’objectif c’est de gagner des matchs. Les mecs partent d’un constat qui est simple et qui est vrai car je l’ai vu quand j’étais à Toronto. Quand tu gagnes des matchs, tout le monde « look good ». Il faut savoir qu’en G-League les coachs veulent aussi aller en NBA, tout comme les GM, les préparateurs physiques, les kinés ou les arbitres. Quand tu es dans une organisation qui gagne, les Américains y accordent beaucoup d’importance et ça se ressent. »

Aux côtés de Jeremy Lin et de Nico Mannion, le Français s’estime chanceux d’être dans un tel environnement, et il reconnaît que c’est étrange, à seulement 28 ans, de faire figure d’ancien dans cette ligue dite « de développement ». « Je suis dans un rôle de 3-and-D, un peu comme en Équipe de France même si je joue aussi poste 4. Nico Mannion et Jordan Poole sont sous contrat avec les Warriors et ont beaucoup la balle. Mais je sais comment ça se passe, j’ai 28 ans donc je connais. Ça fait bizarre de le dire mais je suis un vétéran dans cette équipe. Je dois faire en sorte que l’équipe joue bien et m’occuper des jeunes. »

