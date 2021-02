« Cette synergie qu’il y a entre nous, je ne peux pas l’expliquer. Nous formons un drôle de couple ! » C’est ainsi que Derrick Rose voit sa relation avec Tom Thibodeau. Deux hommes, « des étudiants du jeu » selon lui, qui cherchent en permanence à comprendre un peu mieux le basket.

Cette nuit à Miami, ils ont à nouveau fait banc commun, pour la première fois depuis décembre 2018. C’était du temps où ils défendaient les couleurs des Wolves, lors de leur seconde collaboration après les années à Chicago.

Reformer ce duo sonnait comme une évidence pour le meneur. Lorsqu’il s’est décidé à quitter les Pistons, il avait les Knicks en ligne de mire, en raison de la présence du coach et celle du dirigeant new-yorkais, William Wesley.

« Même si je pouvais pas le dire à l’époque, je voulais seulement être dans une situation confortable » narre l’ancien MVP, auteur de 14 points (5/9 au tir) et 3 passes décivisves. « Je connais ces gars depuis le lycée donc venir ici, c’est comme rejoindre la famille. Je n’ai jamais vraiment pensé à autre chose qu’à venir ici, en comprenant qu’ils voulaient que j’aide à faire grandir leurs jeunes. »

Des minutes communes avec Immanuel Quickley

Soit sensiblement la même mission qu’il avait avec les Pistons. Immanuel Quickley, avec son profil comparable de « faux meneur » très attiré par le cercle, est de ceux qui pourraient le plus bénéficier de son arrivée. Cette nuit, ils ont tous les deux joué une vingtaine de minutes, la plupart du temps en étant ensemble.

On a vu à plusieurs reprises le rookie fixer et distribuer vers le vétéran pour un shoot derrière l’arc. Selon Derrick Rose, « ce ne devrait pas être dur de jouer avec lui. On est semblables. Il est pris à deux dès sa première saison. Peu de rookies reçoivent ce genre d’attention. Ce genre de choses prématurées va permettre d’améliorer son jeu. Et puis il est à l’écoute, c’est le meilleur avec lui : il écoute. »

Si pour l’heure, l’arrivée de Rose n’a pas d’incidence sur le temps de jeu du rookie, elle fait tout de même une victime : Austin Rivers, à son tour sorti de la rotation. Tom Thibodeau apprécie l’association de plusieurs arrières capables de porter le ballon, en incluant Alec Burks à côté de la paire Rose – Quickley.

« Ça nous donne trois gars capables de jouer sans ballon et qui sont tous les trois très efficaces sur le pick-and-roll. Leur polyvalence leur permet de combiner avec les deux groupes. C’est ce qu’on devrait voir à l’avenir. » Autrement dit : le retour son ancien poulain pourrait mécaniquement pousser vers la sortie un autre meneur/arrière dans les jours à venir, afin de rééquilibrer l’effectif.