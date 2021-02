Knicks : Austin Rivers sur le départ ?

Avec l’arrivée de Derrick Rose, il y a embouteillage en sortie de banc à New York puisque le MVP 2011 va piquer des minutes à Immanuel Quickley mais aussi Austin Rivers. L’ancien arrière des Clippers et des Rockets était l’un des leaders de la « second unit », et dimanche soir, il s’est mis en évidence en début de 4e quart-temps pour épauler Obi Toppin et justement Quickley.

Selon ESPN, mais aussi le New York Post, les Knicks n’en ont pas terminé avec les modifications de leur effectif. Frank Ntilikina et Kevin Knox ne sont plus entrés en jeu respectivement depuis 8 et 5 matches, et la direction pourrait tenter de leur trouver un point de chute. ESPN assure que d’ici le 25 mars, date butoir pour effectuer des échanges, Rivers pourrait aussi faire ses valises, et des franchises seraient fortement intéressées par son profil.

Pourquoi ne pas envisager un retour aux Clippers puisque Los Angeles était aussi sur la piste de Rose pour apporter du punch en sortie de banc.