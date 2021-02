Immanuel Quickley a quelques points communs avec Derrick Rose

Parce que Dennis Smith Jr n’a pas encore passé les examens physiques exigés par la visite médicale avec les Pistons, Derrick Rose n’est pas certain de jouer ce soir face au Heat. Mais le MVP 2011 a déjà dîné avec ses nouveaux coéquipiers, et notamment les deux rookies Immanuel Quickley et Obi Toppin. Il leur a donné son numéro et leur a expliqué qu’il était là pour les aider, et qu’ils pouvaient faire appel à lui quand ils le souhaitaient.

Pour Immanuel Quickley, cette arrivée pourrait être problématique puisque Derrick Rose va occuper le même rôle, de joker en sortie de banc. Mais la belle trouvaille new-yorkaise ne s’en préoccupe pas.

« Je sais que je suis polyvalent, et c’est quelque chose que j’avais souligné avant la Draft : je peux jouer avec ou sans ballon » explique l’ancien arrière de Kentucky sur SNY. « En étant ce type de joueur, je peux m’adapter à n’importe quel système. »

« J’ai l’occasion de lui piquer des trucs »

Immanuel Quickley ajoute que Derrick Rose en est aussi capable, et qu’ils pourraient donc jouer ensemble. « J’ai le sentiment que Rose est aussi polyvalent. Il peut shooter, pénétrer et créer. Je pense qu’on peut tous les deux défendre. Je pense que d’avoir des joueurs capables de jouer avec et sans ballon nous donnera un avantage. »

Dans le jeu, il y a donc des points communs, mais aussi dans leur parcours. Comme Derrick Rose, Immanuel Quickley a joué sous les ordres de John Calipari, et désormais ils jouent ensemble sous le coupe de Tom Thibodeau. « On eu le même coach à l’université, et on a partagé des expériences similaires, à jouer pour un coach dur. Et on a désormais Thibs. Il y a beaucoup de similitudes, et j’ai l’occasion de lui piquer des trucs, et ce que j’aime, c’est poser beaucoup de questions, prendre des notes et avoir son retour. »

Est-ce qu’il a eu des directives pour la suite ? « Ils veulent que je sois agressif, et si ce n’est pas possible de créer pour mes coéquipiers » répond Immanuel Quickley. « Ils ont le sentiment que je suis meilleur lorsque je suis agressif et que je cherche d’abord à scorer, et ensuite pour créer. »

C’est exactement le rôle de Derrick Rose depuis toujours.