Jimmy Butler gâche le bon retour de Derrick Rose avec les Knicks

Il n’est pas le joueur le plus flashy de la ligue, mais Kelly Olynyk incarne Miami. Les Floridiens savent qu’ils vont vite devoir être durs des deux côtés du terrain, s’ils veulent retrouver les hauteurs de la conférence Est, et rien de mieux que de prendre exemple sur l’ancien joueur des Celtics. Ses actions offensives mettent le Heat dans le rythme. Adroit de loin, il pose de gros problèmes à la défense des Knicks. Point de fixation, il permet à ses coéquipiers et notamment à Jimmy Butler d’avoir plus d’espace en attaque, Miami déroule (20-9).

Mais petit à petit, New York rentre dans la partie. Les arrivées sur le parquet d’Immanuel Quickley et de Derrick Rose changent le style de jeu des Knicks qui tentent d’attaquer au maximum les intervalles en attaque. Dès ses premières secondes sur le terrain, D-Rose s’illustre par des passes et par un sans-faute sur la ligne des lancers-francs. Après douze minutes, New York ne compte que deux points de retard (27-25).

L’ancien MVP change littéralement la face de cette équipe. Positionné en poste 2, Rose brille à la création mais surtout à la finition. Son 1er pas lui permet de vite attaquer la zone du Heat et de trouver un coéquipier ouvert. Adroit à 3-points, il punit chaque retard adverse et il score facilement. Sous son impulsion, les Knicks viennent de signer un 15-3 pour prendre douze points d’avance, et forcément ça agace Jimmy Butler.

D-Rose déjà intégré

De retour sur le terrain, le patron de Miami remet son équipe à l’endroit. Agressif vers le cercle, il profite de sa puissance pour scorer ou décaler Olynyk dans le corner. Comme lors du 1er quart-temps, le poste 4 du Heat répond présent. Son poignet magique permet à son équipe de reprendre les devants (50-49). De gros tirs qui donnent envie à Tyler Herro de montrer qu’il peut lui aussi briller en attaque. L’ancien de Kentucky termine fort cette première mi-temps et Miami a repris les commandes (57-55).

Totem de cette équipe, Bam Adebayo est pour l’instant dans un jour sans. Peu ou pas trouvé en attaque, il n’a pas son impact dans le jeu. Bien défendu par Mitchell Robinson, il est coupé du ballon. Heureusement, Jimmy Butler donne tout pour éviter le naufrage. Car en face, les Quickley, D-Rose ou Alec Burks jouent sans se poser trop de questions. Les trois arrières mettent le feu dans la défense adverse, accompagnés par une bonne présence sous le cercle de Julius Randle. Même si ce dernier est maladroit, sa présence pèse dans la raquette, et New York s’échappe à nouveau (82-72). Plus agressif, Adebayo semble vouloir montrer autre chose dans ces dernières secondes, et c’est lui qui ramène le Heat (82-76).

Clairement, ce n’est plus du tout le même Adebayo. Sur chaque situation de main à main, l’intérieur All-Star attaque le cercle et fait tomber les fautes. Avec Butler, ils assument leurs responsabilités, et ça laisse présager une belle fin de partie (88-86).

Le cinéma de Butler

Comme souvent dans les fins de match à suspense, Jimmy Butler a le ballon en main. C’est lui qui joue les situations de un-contre-un, et c’est lui qui a la responsabilité de faire gagner son équipe. Et comme souvent, il prend les bonnes décisions. Il attaque le cercle avec puissance à chaque fois. La défense de New York s’adapte et vient lui couper l’accès au cercle, mais à chaque fois il trouve un coéquipier. C’est tout simplement parfait. Herro et Olynyk envoient deux gros tirs à 3-points et le suspense reste entier (97-94).

Le roi du floater Immanuel Quickley s’illustre, mais c’est le Heat qui garde les commandes (97-96). La fin de match est tendue, et Butler sur la ligne des lancers-francs ne fait que un sur deux (98-96) après nous avoir gratifiés d’un beau cinéma au sol. Cela donne l’occasion à New York de gagner ce match, mais le drive de RJ Barrett n’est pas victorieux : le ballon tourne autour du cercle et le Heat l’emporte sur le fil. New York peut nourrir des regrets…