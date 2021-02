Le MVP de la nuit : en mode record, Kelly Oubre Jr. retrouve le sourire

Recruté en catastrophe pour pallier l’absence de Klay Thompson, Kelly Oubre Jr. a bien du mal à se faire au jeu des Warriors. Sur le terrain, depuis le début de la saison, l’ancien des Wizards et des Suns semble un peu perdu, et comme il est maladroit de loin (23.7%) et brouillon en défense, il est sous le feu des critiques.

Mais Steve Kerr, Stephen Curry et les autres Warriors l’ont toujours soutenu, et dans une configuration « very small ball » face à Dallas, Kelly Oubre Jr. a retrouvé de l’élan pour s’offrir son record aux points en carrière !

« Il est évident que pour Kelly, le premier quart de la saison a été difficile », confirmait Steve Kerr. « Et pourtant, au cours de cette période, il a réalisé d’excellents matches pour nous. Il a parfois très bien joué, il a juste eu de très mauvaises soirées en terme d’adresse pendant cette période et les gens se sont concentrés sur ça, mais Kelly est de plus en plus à l’aise. Les gars dans les vestiaires l’adorent et veulent l’aider à trouver sa place, et c’était évidemment une belle nuit pour lui et pour tout le groupe. »

Dans un air de Summer League…

Ça reste à confirmer car Golden State ne jouera pas tous les soirs face à des défenses aussi permissives que celle des Mavericks. Souvent laissé complètement ouvert, libéré par un simple écran pour le alley-oop, Kelly Oubre Jr. a largement profité des problèmes actuels du club texan pour trouver du rythme et de la confiance.

« Ça ressemblait beaucoup à la Summer League », confessait d’ailleurs son coach. « Je pense que j’ai appelé des systèmes uniquement en sortie de temps-mort. C’était comme à l’époque du Run TMC. »

Pour Kelly Oubre Jr, ce record en carrière à 40 points (7/10 de loin) est en tout cas une bouffée d’air frais.

« C’est une expérience très enrichissante pour moi », assurait pourtant l’ailier après le match. « Ça me rappelle ma première année d’université parce que c’était plutôt un changement psychologique. J’avais les outils pour passer à l’étape suivante, mais mentalement, je devais ralentir, me reconcentrer et trouver mon rythme. Je le découvre donc progressivement – mais je suis vraiment heureux d’évoluer aux côtés d’un grand joueur comme Steph (Curry), afin que nous puissions continuer d’avancer de cette façon ».