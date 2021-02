Pas de pivot ? Pas de problème ! Golden State fait exploser la défense de Dallas

Sans pivot, les Warriors frappent les premiers en jouant écartés avec du rythme. Leur collectif brille et seule l’adresse de Luka Doncic (27 points, 6 rebonds, 6 passes), auteur de la moitié des points de son équipe, permet à Dallas de rester à leur hauteur (16-16).

Face à une défense des Mavs qui donne de l’espace à Draymond Green, le poumon des Warriors enchaîne les passes décisives et ouvrent des espaces pour Stephen Curry (28 points, 6 passes). Le double MVP marque 15 points dans la période pour donner sept points d’avance aux siens mais Doncic garde les texans en embuscade (36-34).

Les Mavs prennent feu en 2ème quart temps

Deux tirs primés de Jalen Brunson (18 points) lance un 8-0 des Mavs et donne le ton pour le reste du quart-temps. Dallas, pire équipe de la ligue à 3-points cette saison, règle la mire et fait tomber la pluie. Brunson et Tim Hardaway Jr (19 points) marque 6 tirs de loin à eux deux, et les Mavs terminent le quart temps à 9 sur 16 !

Ils prennent huit points d’avance mais Kelly Oubre Jr, Andrew Wiggins (18 points) et Juan Toscano-Anderson (14 points, 8 rebonds, 5 passes) ramènent les Warriors. L’ancien Sun profite des pertes de balles adverses pour rentrer aux vestiaires avec 22 points au compteur alors que Dallas ne compte que deux points d’avance (76-74).

Le collectif de Golden State tourne à plein régime

Kristaps Porzingis (25 points), jusqu’ici discret, prend feu pour commencer le troisième quart temps mais Oubre Jr lui répond pour garder les deux équipes dos à dos (89-89). Malheureusement pour Dallas, leur adresse de la première mi-temps a disparu.

Les Warriors enchainent alors les stops d’un côté et Draymond Green s’occupe du reste, avec huit caviars dans cette période. Dans le sillage de cet altruisme, Golden State termine alors le quart-temps sur un 21-7 pour mettre les hommes de Rick Carlisle dans les cordes (110-96).

La digue bleue des Mavs cède un peu plus derrière les assauts du trio Oubre Jr – Wiggins – Lee et deux tirs primés des deux premiers nommés font passer l’écart à +25 ! Après leur victoire de la veille à Atlanta, Dallas n’était pas prêt pour le mouvement et le tempo des Warriors, et ils s’inclinent de 31 points à domicile ! Jamais les Mavs n’avaient encaissé autant de points dans un match (sans prolongation), et ils tenteront de se rattraper lors du deuxième acte de cette confrontation samedi.