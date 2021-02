Les Cavaliers en manque de 3-points

Paul George a presque, à lui seul, battu les Cavaliers. Sur le terrain du tir primé, il l’a fait, c’est certain. L’ailier des Clippers a terminé la rencontre, remportée par Los Angeles, avec un remarquable 8/9 dans l’exercice.

Les Cavaliers ? 4/10 seulement. Ces dix petites tentatives symbolisent bien la timidité des hommes de J.B. Bickerstaff, puisqu’aucune équipe n’est aussi frileuse en moyenne (9.3 paniers à 3-pts marqués sur 26.1 tentatives) cette saison.

« Je pense profondément qu’on a besoin de plus de 3-pts », réclame Darius Garland, dans le Plain Dealer. « Paul George a presque autant shooté que nous. On ne peut pas gagner des matches si on ne shoote qu’à 2-pts. Quand les joueurs bougent, on a des shoots ouverts. C’est là qu’on est adroit, qu’on est le mieux. »

Collin Sexton, le Cavalier le plus adroit cette saison derrière l’arc avec 44% de réussite mais qui tente sa chance moins de quatre fois par match, ne peut qu’être d’accord avec son coéquipier.

« On ne shoote pas assez de 3-pts pour gagner. On va être battu à chaque fois si on continue à les refuser. On doit s’assurer de les rechercher et de prendre les bons. Quand on fait des stops en défense, on doit courir et écarter le jeu dans les coins. Rien qu’avec des transitions, on peut avoir quatre ou cinq paniers par match. Je dois faire mieux. »

« Notre objectif, c’est de générer des bons tirs, qu’ils soient à 3-pts ou près du cercle. Mais on a besoin de prendre plus de tirs à 3-pts »

Comment expliquer cette tendance ? Par plusieurs facteurs, qui s’ajoutent les uns aux autres. Déjà, l’absence de Kevin Love, qui aime écarter le jeu, est un boulet au pied. Ensuite, la présence d’Andre Drummond à l’intérieur n’aide pas. On le sait, le pivot ne s’écarte pas et il aime toucher la balle, et beaucoup, près du cercle. Avec Jarrett Allen, il y a plus d’énergie et de mouvement dans le jeu collectif. Enfin, Collin Sexton et Darius Garland sont naturellement attirés par la pénétration et le panier.

« Quand on court après moi sur chaque écran, je ne veux pas en sortir et précipiter un tir à 3-pts. Dès que j’ai des opportunités, je tente ma chance », se justifie Collin Sexton. « Ils nous donnent des floaters, des layups faciles », constate Darius Garland, lui aussi pas maladroit cette saison (43%), en évoquant la stratégie des Clippers. « On est ouvert, donc on doit les prendre. Quand Collin et moi, on pénètre, on doit garder la tête levée pour chercher une passe à 3-pts. »

L’attaque de Cleveland est l’une des deux moins prolifiques de la ligue (29e, devant New York) avec seulement 103.7 points marqués par rencontre. Ce manque de 3-pts y est pour beaucoup et c’est à JB Bickerstaff de trouver des solutions.

« On va avoir plus de tirs primés », annonce le coach. « Notre objectif, c’est de générer des bons tirs, qu’ils soient à 3-pts ou près du cercle. Mais on a besoin de prendre plus de tirs à 3-pts, ce qui va améliorer notre efficacité offensive. »