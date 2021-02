Les Cavaliers montrent de belles promesses avec Jarrett Allen, Collin Sexton et Darius Garland

Des petits douleurs au dos ont écarté Andre Drummond des parquets lundi soir et ainsi permis à Jarrett Allen de vivre, face à Minnesota, sa première titularisation depuis son arrivée à Cleveland.

Les Cavaliers ont pris leur revanche contre les Wolves, après une première défaite quelques jours auparavant. Et Jarrett Allen a brillé avec 23 points à 7/9 au shoot, 18 rebonds et 5 contres en 35 minutes. Le pivot, qui n’avait pas montré tout son potentiel dans l’Ohio, confirme qu’avec beaucoup de temps de jeu, il est très efficace.

« Je suis encore nouveau », affirme l’ancien des Nets au Plain Dealer, après son huitième match avec sa nouvelle équipe. « J’essaie toujours d’apprendre les nuances offensives et défensives, de jouer le basket des Cavaliers. Mais j’ai la sensation d’apporter quelque chose de différent sur le parquet. Sans rien retirer à Drummond. »

Davantage de mouvement avec Jarrett Allen

Les deux pivots sont différents. Jarrett Allen apporte plus de mobilité et d’énergie à l’attaque des Cavaliers, sans obligatoirement toucher la balle à chaque fois et avec ses nombreux écrans, là où l’ancien des Pistons a besoin de ballons et de temps poste bas pour exister.

« On a beaucoup servi Drummond car il était bon », analyse Collin Sexton, quand il compare les deux matches contre Minnesota. « Mais dans ce cas-là, il faut s’assurer de continuer de bouger, de faire circuler la balle. Et on avait été statique, car on le regardait. »

Dans cette courte victoire (100-98), les Cavaliers n’ont pas réussi un match parfait, loin de là, et en face, ce n’étaient que les Wolves, une des pires équipes de la ligue.

Mais l’association entre Jarrett Allen, Collin Sexton et Darius Garland est intéressante.

« On voit ce qui est possible », assure J.B. Bickerstaff, en évoquant ce trio. « Je vois qu’ils travaillent ensemble, qu’ils jouent ensemble et ne font pas, chacun dans leur coin, leur petite isolation. Ils peuvent évoluer ensemble. Ce sont des signes positifs pour l’avenir. »

Jarrett Allen et Darius Garland ont d’ailleurs déjà trouvé une petite connexion. « Avec Darius, c’est naturel », explique le pivot. « Il cherche toujours la passe après l’écran, il sait faire le juste choix entre passe et shoot. On peut aller loin car on évolue déjà à un très bon niveau alors qu’on s’est peu entraîné. C’est toujours bon signe. »