Et dire que Kevin Durant possède encore une énorme marge de progression…

L’un est le deuxième meilleur marqueur de la NBA. L’autre est tout simplement le meilleur passeur de la NBA. Né il y a plus de 10 ans à OKC, le duo Harden-Durant se retrouve aujourd’hui à Brooklyn pour devenir la meilleure équipe de l’Est et faire tomber les Lakers, et il forme peut-être le meilleur duo scoreur-passeur de la NBA. Un monstre à deux têtes qui n’a dévoilé qu’un aperçu de ce qu’il est capable.

D’abord parce que Durant se remet tout juste d’une absence de 18 mois, et qu’il n’a finalement qu’une quinzaine de matches dans les jambes.

« Evidemment, Kevin joue très bien en attaque, et il essaie encore d’être le plus à l’aise possible » souligne Steve Nash dans le New York Post. « Cela montre à quel point il est bon. C’est un panier ambulant. Il peut marquer simplement avec son talent, ses qualités, son envergure et ses qualités athlétiques. Il a l’air super, il bouge super bien, et il marque des points. Je pense qu’il a encore différentes strates à passer pour être plus à l’aise en défense, au rebond et dans son jeu en général, en dehors de marquer des points. »

On n’efface pas 18 mois sans jouer en 10 à 15 matches

Même si Durant tourne à plus de 30 points de moyenne, Nash assure que ce n’est pas le Durant que l’on connaissait. « Peu importe qu’il soit bon, peu importe le nombre de points qu’il marque et son nombre de matches d’affilée à 30 points et plus, je pense qu’il essaie encore d’être lui-même, et ça prend du temps. On ne peut pas rester 18 mois sans jouer, passer par un petit training camp et se sentir comme avant après 10, 15 matches… Cela nécessite 10 à 15 matches de plus. »

Ensuite, il y a le cas Harden, et sans surprise, c’est son physique qui n’est pas au top, mais aussi son entente avec le reste du groupe. La marge de progression est immense. « Il y a des deux… Il est plus à l’aise avec ceux qui l’entourent, et il devient clairement plus en forme. C’est important. Plus il sera en meilleure forme, plus il sera plus à l’aise » assure Nash.

A ce duo, il faut ajouter Kyrie Irving, davantage soliste à leurs côtés, et lui aussi réclame de la patience pour leur « Big Three ». « C’est une super fondation, mais ça demande beaucoup de patience. On doit le faire avec sacrifice et compromis. Mais je ne ferai aucun compromis sur le fait que James fasse du James. Pour moi, je suis là pour le compléter, et c’est pareil avec Kevin, ou avec n’importe qui d’autre. On veut bien se compléter. »

Et Irving d’expliquer que les trois le font « sans envie, ni jalousie« , et que c’est rare.