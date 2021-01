Les Lakers montrent finalement des signes de faiblesse

Il y a encore 48 heures, les Lakers étaient parfaits en déplacement avec dix victoires en autant de sorties loin du Staples Center. Mais après leur revers sur le fil face à Philadelphie, une défaite tout à fait acceptable face à un prétendant à l’Est, les champions en titre ont à nouveau craqué face à Detroit, une contre-performance nettement moins justifiable face à un des cancres de la Ligue.

Surtout, les Lakers ont lâché leur pire deuxième mi-temps de l’ère James, avec seulement 34 points marqués, dont une période de sécheresse offensive de quasiment 7 minutes en dernier quart ! Encaissant un 16-0 des Pistons, mené par Blake Griffin en sniper reconverti, Los Angeles a raté 12 tirs de suite, voyant l’écart gonfler à 17 unités…

« Je pense qu’on n’était pas suffisamment soudé en défense, au niveau où on est censé l’être », souffle Kyle Kuzma sur ESPN. « Individuellement, on a commis quelques erreurs, ce qui a porté préjudice à notre défense collective. »

Que ce soit l’absence d’Anthony Davis ou la fatigue de l’enchaînement des matchs à l’extérieur, LeBron James ne voulait entendre aucune excuse. À l’instar de leur leader, auteur de 20 points en première mi-temps, les Lakers ont bien démarré mais se sont ensuite endormis, sans pouvoir remettre la marche avant. Le « King » a voulu faire jouer les autres après son super premier quart-temps, et il en a perdu son rythme.

« On a encore des matchs à jouer et du travail à faire », ajoute LeBron James. « On doit continuer à progresser. On ne peut pas vraiment se laisser aller à compter les jours qu’il reste en déplacement ou peu importe ce qui se passe autour de l’équipe. Tout les équipes passent par là. Tout le monde a un road trip au long cours. On est des professionnels. On doit garder le bon état d’esprit, garder de la fraîcheur physique autant que possible pour essayer de produire un match de 48 minutes pour le prochain. Ou au moins proche des 48 minutes. On ne l’a pas fait ces deux derniers matchs et on doit faire bien mieux ce samedi. »

« Il y a des soirées comme ça dans une longue saison »

Ce samedi, c’est effectivement le grand classique de la NBA, Celtics – Lakers, et les champions auront certainement à cœur de montrer un autre visage. Cela dit, Los Angeles ne s’inquiète pas outre mesure de ces deux défaites qui font tache dans leur bilan global.

« On est une équipe toute neuve », plaide Kyle Kuzma. « On joue avec 14 joueurs. C’est une situation difficile. On est encore en train de trouver des solutions. Le coaching staff est encore en train de trouver les meilleures rotations et de voir quels joueurs peuvent jouer dans quelles rotations. C’est le stade de la saison où on est actuellement. »

En manque d’options offensives outre le duo James – Kuzma hier soir face aux Pistons, les Lakers vont avoir besoin d’un effort plus conséquent des seconds couteaux pour mettre fin à leur « mauvaise passe » dès samedi.

« Je ne sais pas si on a manqué d’essence en fin de match. De toutes manières, on n’a jamais trouvé de rythme en deuxième mi-temps. Mais ça ira », conclut simplement Frank Vogel, pas du tout inquiet. « Il y a des soirées comme ça dans une longue saison. On s’en sortira, on va rebondir. Je ne suis pas content, et personne dans l’équipe n’est content de la manière dont on a joué mais on va rebondir. »