Malgré 32 points de Chris Paul, les Suns s’inclinent encore

Sur deux défaites de rang, les Suns démarrent mieux. Avec Chris Paul et Cameron Johnson, Phoenix débute sur un 10-3 initial, alors que le Thunder rate 6 de ses 7 premiers tirs. Le premier quart semble même totalement en faveur des locaux, alors que Jevon Carter rentre un 3-points difficile en fin de possession, avant un dunk de Mikal Bridges.

Le Thunder est largué à 11 longueurs malgré Shai Gilgeous-Alexander qui rentre un tir à mi-distance. L’ancien d’OKC, Abdul Nader, fait mouche à 3-points et Phoenix remporte assez facilement ce premier quart (32-17).

Les Suns poursuivent leur chantier en deuxième quart. Frank Kaminsky ouvre la voie avec un panier plus la faute, avant un joli dunk à deux mains en ligne de fond de Johnson et un autre panier en force de Jae Crowder. La défense d’OKC est débordée de partout… mais leur attaque remet enfin le nez à la fenêtre.

Avec les titulaires, dont Théo Maledon, en plus de Bazley, Dort, SGA et Horford, le Thunder revient avec de bien meilleures intentions, sur un 25-10 en fait, et l’égalisation sur un gros dunk à deux mains de Darius Bazley. Luguentz Dort donne même l’avantage à OKC avant la pause (45-42), alors que Phoenix n’a scoré que 10 points en deuxième quart.

De nouveau titulaire, Théo Maledon assure

C’est au tour du Thunder de faire la course en tête au retour des vestiaires. Al Horford profite des largesses de Deandre Ayton pour déclencher derrière l’arc alors que SGA fait encore et toujours admirer ses changements de rythme pour filer jusqu’au cercle. Phoenix est à la traîne mais se remet en selle avec un 12-0 impulsé par Chris Paul et conclu par Jae Crowder, avec la rare action à 4 points.

CP3 redonne même l’avantage à Phoenix à 3-points en première intention, mais OKC réagit en fin de période grâce à ses seconds couteaux, dont Aleksej Pokusevski à 3-points, et Hamidou Diallo va chercher le layup au contact pour remettre le Thunder devant avant le dernier quart (73-71).

Nader et Paul sont les artificiers principaux pour Phoenix en début de 4e quart. Ils parviennent à maintenir les Suns dans la course. Chris Paul arrive à la barre des 30 points mais OKC est toujours devant, grâce à Al Horford. Bridges donne cependant +4 dans les 5 dernières minutes, mais Dort et Maledon remettent le Thunder en tête.

Le rookie tricolore finit à 11 points, 6 rebonds et 2 passes mais c’est bien Shai Gilgeous-Alexander (21 points, 8 passes, 7 rebonds) qui termine le travail avec 4 lancers francs dans les dernières secondes. L’élève a eu raison du maître. Malgré le meilleur score de sa saison pour Chris Paul, avec 32 points et 5 passes, Phoenix s’incline à nouveau (102-97). Ça fait désormais cinq défaites en six matchs…