Shai Gilgeous-Alexander vs. Chris Paul, duel fratricide en Arizona

Restant sur deux défaites de rang face à Denver, et même quatre revers sur leurs cinq dernières rencontres, en étant privés de Devin Booker, les Suns vont compter sur Chris Paul pour tenir la baraque face à Oklahoma City.

La réception du Thunder à Phoenix marquera également les retrouvailles fraternelles de Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander, coéquipiers l’année passée à OKC. Il y avait du maître – élève dans cette relation, mais il y avait surtout du compétiteur – compétiteur.

« On voulait vraiment se rendre meilleur l’un l’autre, tirer le meilleur de nos jeux, et je pense qu’on l’a plutôt bien fait la saison passée. On a tous les deux fait des sacrifices pour le bien de l’équipe », déclare SGA dans The Oklahoman. « On a évidemment créé un lien fort l’an passé, c’est comme un frère pour moi. C’est toujours sympa de jouer face à des gars dont tu es proche. Il est évidemment un grand compétiteur, tout comme moi, donc ça devrait être une belle bataille. »

Dans le creux de la vague, les Suns auraient clairement besoin d’emmagasiner une victoire, et que le maître domine l’élève. Mais le Thunder reste quant à lui sur un joli succès à Portland. Ce qui est certain, c’est que Shai Gilgeous-Alexander et Chris Paul ont des personnalités différentes.

Montrer la voie plutôt que la voix

« Je dirais que j’ai un style différent de leadership. Chris est plus vocal. On dirait qu’il parle tout le temps, mais ce n’est pas mal. Il parle tout le temps à tout le monde. Je montre plus la voie par l’exemple, et quand je vois qu’il y a besoin, je vais intervenir et parler aux gars. Mais j’aime laisser les gars réagir et trouver les solutions par eux-mêmes aussi. »

Tout proche du triple-double dans la défaite en double prolongation face à Denver, avec 21 points, 13 passes et 9 rebonds, Chris Paul semble certes monter en régime, avec un match à 15 passes aussi, mais il n’en reste pas moins sur sa plus faible moyenne offensive en carrière, à moins de 14 points et 9 passes.

« Chris cherche toujours à mettre les autres et le groupe avant lui-même. C’est ça qui m’a le plus marqué. Mais on parle de tout avec lui, de la vie, de nos équipes, comment ça se passe pour l’un et l’autre », conclut SGA. « Il a réalisé tellement de choses que des gars comme moi, ou des enfants rêvent de faire. C’était un privilège d’être à ses côtés et de jouer avec lui, peu importe le statut. Mais la relation qu’on a établie hors des terrains est encore plus importante pour moi que ce qui se passe sur le terrain entre nous. »