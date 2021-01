[Stats & Highlights] La revanche des Pistons, le rebond du Thunder

Les Pistons n’étaient pas loin de battre les Sixers il y a quelques jours. Alors que cette revanche se faisait sans Joel Embiid, ils ont sauté sur l’occasion pour enfin retrouver le goût de la victoire après quatre revers de rang.

Pour le Thunder, il a fallu batailler pour garder les Blazers à distance, mais Oklahoma City a réalisé un match solide en résistant aux shoots de Carmelo Anthony et Damian Lillard.

Shai Gilgeous-Alexander et compagnie brisent ainsi une série de trois défaites de suite.

Detroit – Philadelphie : 119-104

Quand les Sixers évoluent sans Joel Embiid, ils sont clairement beaucoup moins dangereux et les Pistons ont profité de cette absence pour l’emporter. Dès l’entame de rencontre, les joueurs de Dwane Casey prennent les commandes de la partie. Ils passent un 17-4 en première mi-temps et mènent 64-50 à la pause.

Grâce aux prestations de Delon Wright (28 points) et Wayne Ellington (20 points), les Pistons ne vont pas lâcher leur avance. Faute d’adresse extérieure, Philadelphie ne reviendra jamais à une ou deux possessions d’écart et doit logiquement s’incliner.

Pistons / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval B. Griffin 25 2/8 1/4 2/5 0 4 4 2 4 1 3 1 7 3 J. Grant 32 6/13 3/6 10/10 3 5 8 5 4 1 0 1 25 33 M. Plumlee 28 5/6 0/0 0/0 5 5 10 1 1 0 3 0 10 17 W. Ellington 33 7/10 6/9 0/0 1 1 2 3 2 0 1 0 20 21 D. Wright 36 8/12 4/8 8/9 2 5 7 9 1 2 3 1 28 39 S. Bey 9 0/2 0/2 0/0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 S. Doumbouya 17 2/3 2/2 1/2 0 2 2 0 1 0 3 0 7 4 I. Stewart 20 1/3 0/0 2/2 0 3 3 0 2 1 1 0 4 5 S. Lee 12 0/1 0/0 4/4 0 1 1 1 3 0 2 0 4 3 R. McGruder 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 S. Mykhailiuk 6 0/3 0/3 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 J. Jackson 21 4/8 1/3 3/4 0 7 7 1 1 1 1 2 12 17 Total 35/70 17/38 32/38 11 36 47 22 20 6 18 5 119 76ers / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Harris 30 10/19 3/6 2/4 2 5 7 2 4 0 4 1 25 20 D. Green 22 2/6 2/4 0/0 1 0 1 0 1 1 0 0 6 4 D. Howard 24 2/5 0/0 1/2 2 2 4 0 3 2 1 1 5 7 B. Simmons 21 5/9 0/1 1/3 2 2 4 4 4 2 2 0 11 13 S. Curry 22 2/10 1/4 2/2 1 1 2 2 0 2 1 0 7 4 T. Ferguson 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 P. Reed 5 1/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 T. Bradley 23 5/7 0/0 2/2 4 5 9 0 2 0 0 1 12 20 T. Maxey 21 6/12 2/3 3/3 0 2 2 1 2 3 1 0 17 16 M. Thybulle 20 1/3 0/1 0/0 0 0 0 1 2 2 0 0 2 3 S. Milton 23 3/10 0/3 4/4 0 3 3 1 5 0 0 0 10 7 F. Korkmaz 14 3/8 1/4 0/0 1 3 4 1 1 1 0 0 7 8 I. Joe 10 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 Total 40/94 9/28 15/20 13 23 36 14 26 12 9 3 104

Portland – Oklahoma City : 122-125

Après un début de premier quart-temps maîtrisé par le Thunder, les Blazers vont réagir avec un 17-2, pour recoller au score, mais sans jamais réussir à accélérer ensuite. Encore une fois, après la pause, Damian Lillard égalise à 3-pts, mais Portland ne passe pas devant.

C’est grâce à Carmelo Anthony que les Blazers affichent un petit point d’avance en dernier quart-temps. Mais Hamidou Diallo se charge d’écarter rapidement les troupes de Terry Stotts. Le Thunder reprend ses distances et Darius Bazley enfonce le clou à 3-pts. Malgré Melo et Lillard, les Blazers ne feront pas la différence dans le « money time ». Il faut noter que George Hill était absent, et c’est Theo Maledon qui était donc dans le cinq majeur.