Malcolm Brogdon sort son record en carrière pour repousser Toronto

Indiana n’avait pas l’intention de se faire maîtriser deux jours de suite sur son parquet face à ces Raptors. Au lendemain de cette défaite concédée face à un grand OG Anunoby, les Pacers ont réagi avec une rencontre qu’ils ont dominée dans l’ensemble.

Et ceci malgré la sortie prématurée de leur intérieur star, Domantas Sabonis. Touché au genou après un choc avec Kyle Lowry, le Lituanien a dû regagner le vestiaire dès le premier quart-temps. Avec déjà 11 points inscrits, il partait pourtant sur de grosses bases…

Les Raptors moins adroits que la veille

À ce moment du match, son remplaçant Goga Bitadze, entré en jeu seulement à deux reprises cette saison, prend le relais et le fait très bien. Le Géorgien apporte des points précieux dans la raquette, à l’instar d’autres hommes du banc comme Aaron Holiday ou surtout Jeremy Lamb, qui termine avec une nouvelle performance à 22 points.

En plus d’un banc bien plus productif que celui des Raptors, Indiana peut compter sur Malcolm Brogdon bien rentré dans son match. Auteur d’un match horrible la veille (12 points à 5/22), le meneur semble bien plus en contrôle ce soir. Sa meilleure sélection de tirs s’en ressent et il affiche une belle complicité dans le jeu avec son numéro 2, T.J. McConnell, lui aussi auteur d’une sortie de banc convaincante.

Logiquement menés à la pause (70-60), les Raptors, à nouveau privés de Pascal Siakam (genou), connaissent un gros passage dans le troisième quart-temps, grâce notamment au réveil offensif du héros de l’autre soir, OG Anunoby. Jusqu’ici, c’étaient plutôt Norman Powell et Fred VanVleet (49 points à eux deux) qui tenaient la baraque en attaque côté Toronto.

Myles Turner et Malcolm Brogdon squattent la ligne des lancers

Après un panier primé de Chris Boucher, en manque d’adresse ce soir, et une finition de Kyle Lowry, les Raptors reprennent même les devants à l’entame du dernier quart-temps (100-102). C’est sans compter sur la solide fin de rencontre des Pacers qui vont compter sur une quantité de coups de sifflet en leur faveur. Après un panier à 3-points très compliqué, Brogdon termine en « 2+1 » au cercle alors que Lowry jouait la faute offensive.

Puis Myles Turner, encore très solide avec son double-double, s’offre à l’instar de son meneur de multiples passages sur la ligne des lancers. Au point que les deux hommes vont en shooter davantage que toute l’équipe adverse. Ce qui participe sans doute à la frustration de Lowry, expulsé en fin de rencontre pour l’avoir trop ouverte.

C’est ainsi que les Pacers s’offrent une dizaine de points d’avance dans les dernières minutes et ne seront pas rejoints. Indiana (10v-7d) repart de l’avant et se déplace à Charlotte mercredi. Les Raptors (7v-10d) reçoivent les Bucks le même soir.