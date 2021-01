Bulls – Celtics : Jayson Tatum reprend ses bonnes habitudes

La rencontre débute par un duel de duos : LaVine-White contre Brown-Tatum. De retour sur les terrains, ce dernier est surmotivé, et il oblige Billy Donovan à arrêter le jeu après un enchaînement stepback/lay-back/3-points (14-8). Étouffés par leurs adversaires, les titulaires des Bulls laissent leur place à des remplaçants hyper efficaces et en rythme, qui refont leur retard dans le sillage de l’énergique Thaddeus Young (33-25).

Jayson Tatum revient mettre un coup d’accélérateur mais les Bulls ont pris confiance et c’est maintenant Denzel Valentine qui se montre. Il faut attendre la deuxième moitié du deuxième quart-temps pour avoir un run qui change la trajectoire du match, en l’occurrence un 8-0 des Celtics qui permet aux visiteurs de prendre 11 points d’avance.

Le trio LaVine/White/Markkanen stoppe l’hémorragie mais à lui tout seul, Daniel Theis remet son équipe à +10 à la pause. On regardant la feuille de stats, on constate que Theis, Smart, Brown et Tatum ont inscrit 45 des 60 points de leur équipe (60-50).

Jayson Tatum déjà en jambes

Ce quatuor passe à la vitesse supérieure au retour des vestiaires, cueillant à froid ses adversaires : les Celtics enchaînent un 11-0 en 3 minutes pour prendre 21 points d’avance.

Quand les Bulls réagissent, c’est encore Theis qui répond, à 3-points puis au dunk. Le sursaut d’orgueil arrive à mi-période, avec un 7-0 qui contraint Brad Stevens à arrêter le jeu. Jaylen Brown et Thaddeus Young (qui frôle le triple-double) s’échangent des paniers, se neutralisant jusqu’à la fin du troisième quart (91-76).

Un écart pas insurmontable pour Chicago, mais Jayson Tatum s’attache à le maintenir au fil des minutes. Ça permet de garder un petit matelas rassurant même quand les Bulls enchaînent un 13-4. Ces derniers sont encore à 10 points à 4 minutes de la fin quand Grant Williams leur met un gros coup sur la tête de loin.

Ils ne marqueront plus qu’un panier dans le jeu jusqu’à la fin de cette partie dominée par des Celtics en contrôle, qui s’imposent 119-103. Boston essaiera d’enchaîner à San Antonio demain, si c’est possible, alors que les Bulls rejoueront seulement ce week-end puisque leur rencontre face à Memphis demain a été reportée.