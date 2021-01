Evan Fournier et Nikola Vucevic se vengent des Hornets

Depuis 15 jours, le doute s’est installé au Magic et collectivement il n’y a plus grand-chose et leur début de match ne va pas les rassurer. Comme la veille face à la même équipe, les coéquipiers de Nikola Vucevic n’arrivent pas à attaquer la bonne défense des Hornets.

Cole Anthony a tendance à oublier de jouer avec ses coéquipiers et les pertes de balles s’enchaînent. En face, Gordon Hayward (24 points) et Terry Rozier sont bien plus posés et lucides. Très forts en un-contre-un, ils posent de gros problèmes à leurs vis-à-vis et Orlando est dépassé quasiment à chaque attaque (24-15).

Terrence Ross réveille Orlando

Les efforts de Nikola Vucevic pour maintenir son équipe en vie sont énormes, mais si ses coéquipiers ne lui donnent pas un coup de main alors, Orlando n’ira pas bien loin. Comme toujours quand il rentre sur le terrain, LaMelo Ball brille par sa présence aux rebonds et à la passe. Sous son impulsion, Charlotte termine bien ce premier acte et mène logiquement (30-19). En face, Terrence Ross est le leader de la « second unit » et il assume son rôle. Il est un cran au-dessus tout le monde, et comme souvent, il relance Orlando qui joue enfin à son niveau. Aaron Gordon l’épaule et Orlando inflige un 14-2 pour prendre les commandes (33-32).

Plus sobre qu’en premier quart-temps, Cole Anthony dicte le tempo de cette rencontre, et sa relation avec Vucevic est prometteuse. Le Monténégrin score avec une vraie facilité à 3-points ou dans la raquette, et il possède actuellement le meilleur taux de réussite de la ligue sur des situations de catch-and-shoot. Ses coéquipiers le cherchent forcément sur du jeu à deux, et Vucevic est parfait pour se démarquer. Dans le dur, les Hornets s’en remettent à Hayward, qui alterne entre la création et à la finition. Cela manque de soutien, et Orlando rejoint les vestiaires en tête (55-54).

Nikola Vucevic et Evan Fournier montrent l’exemple

Au retour des vestiaires, Fournier souffre en défense sur Hayward, mais le Français montre aussi de très bonnes choses en attaque. Toujours aussi altruiste, il accumule les bons choix en attaque. Il trouve parfaitement Gordon puis son pote Vucevic pour des tirs lointains. Puis Vucevic lui rend la pareille et Orlando prend 10 points d’avance (71-61). Quand ce trio se trouve, le Magic joue son meilleur basket. Fournier et Vucevic assument leurs responsabilités, et ils se trouvent les yeux fermés et Charlotte n’a pas de solutions (77-63).

Les Hornets ne trouvent pas de second souffle, et Cole Anthony les assomme avec deux tirs à 3-points. Le banc des Hornets est debout pour célébrer ces 20 points d’avance (83-63). Comme la veille, le Magic est en tête avant d’attaquer le dernier quart-temps, et il faut éviter de connaître le même trou noir.

Scoreur lors des trois premiers actes, Vucevic fait désormais la différence par ses passes. Les prises à deux sur le poste bas lui permettent de trouver des coéquipiers ouverts. Et quand il faut prendre ses responsabilités, il marque (108-95).

Orlando tient le bon bout, et Evan Fournier prend la balle en main et drive assez facilement (115-100). Les Hornets tentent de revenir, mais le Magic ne craque pas et s’impose 117-108. Une victoire qui va faire du bien au moral après le revers de la veille.