Denver victorieux à Dallas grâce à un grand Michael Porter Jr.

De retour au jeu, Kristaps Porzingis vient contrer Nikola Jokic mais il manque encore de rythme sur son tir. C’est Denver qui commence fort avec un 17-8 bien orchestré par Jamal Murray qui déclenche à 3-points en première intention. Luka Doncic inscrit 10 points pour ramener son équipe tandis que Boban Marjanovic signe son entrée avec un petit tir près du cercle.

Jamal Murray réussit un tir à 3-points insensé après le coup de sifflet mais c’est pour du beurre… Qu’importe, car Denver garde le cap avec Jokic qui part au dunk et JaMychal Green qui s’impose à l’intérieur. Doncic file aussi au dunk en fin de période mais ses Mavs sont à la traîne (38-31).

James Johnson s’illustre en pénétration face à Porter Jr. qui lui fait mouche de loin, bientôt imité par Porzingis. L’écart est moindre en deuxième quart et les deux équipes se donnent, à l’image de MPJ qui tente un contre un peu tardif. L’ailier est partout avec une autre cagade mais surtout des points qui tombent par lots de trois, derrière l’arc ou près du cercle avec la faute.

Johnson décolle pour un dunk mais les Mavs sont à -13 après un dunk de Porter, et leur attaque est au point mort, avec une passe sans destinataire de Luka Doncic. Ce dernier a beau être à 21 points, 9 passes et 7 rebonds à la pause, Dallas ne peut ralentir les Nuggets avec quatre joueurs déjà à 10 points ou plus (70-58).

Jamal Murray expulsé en troisième quart

La défense des Mavs point le bout de son nez au retour des vestiaires. Doncic marque de loin et Tim Hardaway Jr. chauffe aussi offensivement, mais Dallas parvient surtout à aligner quelques stops défensifs, ce qui ne fait pas de mal pour revenir au contact, à -5 pour le coup, avec Doncic à la passe et Hardaway au dunk sur la transition.

Will Barton redonne de l’air à ses Nuggets mais c’est alors que commence le « show Hardaway ». C’est lui qui reçoit d’abord un coup bas de Jamal Murray, bientôt expulsé, mais THJ inscrit encore 10 de ses 16 points dans les cinq dernières minutes du troisième quart. Il lance un 11-0 qui permet à Dallas de reprendre les devants au tableau d’affichage. Michael Porter Jr. limite la casse mais Denver est désormais mené au score (94-92).

RJ Hampton fait une apparition en dernier quart et Denver repart bien avec Morris et Green qui alimentent le scoring. On rate beaucoup de tirs en ce début de quatrième quart mais ça se bat bien, avec cinq joueurs qui se retrouvent au sol sur la même action, dont Porzingis et Campazzo. Porter ne baisse toujours pas le pied mais les Mavs s’accrochent avec le retour de Doncic qui pique deux fois la balle à Jokic et Johnson qui fait 6/6 aux tirs !

On entre dans le money time et Luka Doncic, en triple-double, donne l’avantage à son équipe mais Denver passe ensuite un 7-0 rédhibitoire. Gary Harris défend bien sur Luka Doncic et le duo Jokic – Porter s’occupe de plier l’affaire avec un dernier 3-points de MPJ dans le coin (117-113).

À part Luka Doncic (9) et James Johnson (8), les Mavs ont scoré 2 points en dernier quart-temps…