[Programme du soir] Un duel Pacers – Raptors à partir de 19h00

Dans la foulée, les Clippers accueillent le Thunder à partir de 22h00 alors que le reste des rencontres auront lieu dans la nuit : à partir de 01h00 pour Celtics – Nets et Magic – Hornets (beIN Sports Max 4).

À partir de 02h00, c’est le grand retour des Wizards, à San Antonio, alors que Trae Young et les Hawks se rendent ensuite à Milwaukee (02h00, beIN Sports 1). Fin de la soirée à 04h00, avec Portland qui reçoit New York.

