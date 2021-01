Gros programme cette nuit avec les débuts du « Big Three » des Nets à partir de 01h00. Dans le même temps, les Pacers reçoivent les Mavericks (beIN Sports 1) et que les Sixers font face aux Celtics.

À 01h30 (beIN Sports Max 4), les Raptors accueillent eux le Heat tandis qu’Evan Fournier fait son retour, à partir de 02h00, avec le Magic, chez les Wolves.

À l’Ouest, malgré le report du match Portland – Memphis, il y a également de très intéressantes affiches avec ce Rockets – Suns (03h30), suivi de Warriors – Spurs (04h00) et de LA Clippers – Kings à la même heure.

