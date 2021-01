Les Pacers piègent Golden State dans le « money time »

Réputées pour leur jeu collectif, les deux équipes ne dérogent pas à leur identité en début de match. La balle circule bien mais l’adresse n’est pas au rendez-vous.

Nate Bjorkgren, disciple de Nick Nurse, sort rapidement une boîte sur Stephen Curry mais c’est la défense des Dubs qui domine ce premier quart-temps. Active, elle provoque cinq pertes de balles, limite les Pacers à 4/15 aux tirs, et peut courir de l’autre côté pour prendre neuf longueurs d’avance (28-19).

Le sursaut de Kelly Oubre Jr

Sans Eric Paschall, placé à l’isolement quelques heures avant la rencontre, Steve Kerr place James Wiseman avec son deuxième cinq mais l’expérience s’avère désastreuse. Face à la zone adverse, l’attaque devient statique et le manque de rythme offensif impacte l’effort défensif de Golden State. Le rookie se fait manger par Myles Turner (22 points, 10 rebonds, 4 contres) des deux côtés du terrain et un 15-4 donne l’avantage à Indiana (34-32).

Le retour de Kelly Oubre Jr (17 points) change toutefois la donne. Auteur de trois 3-points en première mi-temps, il relance son équipe. Un Damion Lee (12 points) agressif lui emboite le pas, idem pour un Andrew Wiggins (22 points, 7 rebonds, 5 contres) impeccable en défense, et les Dubs reprennent le large (48-39). La boîte de Nate Bjorkgren sur Stephen Curry permet de limiter la casse mais l’adresse de ses hommes n’est pas au rendez-vous. Si Domantas Sabonis (18 points, 14 rebonds, 6 passes) trouve ses coéquipiers en sortie de prise à deux, ceux-ci rentrent aux vestiaires à 4 sur 16 de loin (57-50).

Les défenses haussent le ton

Les Pacers reviennent sur le terrain plus agressif. Gênés par la boite d’Edmond Sumner sur Stephen Curry, les Warriors bafouillent leur basket, et voient un Domantas Sabonis au four et au moulin placer Indiana devant (65-64). Draymond Green réveille alors les siens en stoppant un 3 contre 1, et Stephen Curry (20 points) trouve enfin l’ouverture. Muet derrière l’arc, le double MVP fait mouche de loin trois fois pour marquer 11 points dans la période et permettre aux Warriors de reprendre la tête (75-73).

Comme en début de deuxième quart-temps, Myles Turner verrouille la raquette et domine les débats pour donner trois points d’avance à son équipe. Patient, Steve Kerr garde Curry et Green sur le banc mais les relance avec six minutes à jouer et le duo change la donne. La présence du meneur All-Star ouvre le jeu et Green trouve Damion Lee et Mychal Mulder à 3-points deux fois de suite pour forcer Bjorkgren à arrêter la rencontre (88-85).

Le hold-up parfait

Un dunk manqué de Draymond Green et deux lay-up ratés de Stephen Curry donnent cependant une opportunité aux Pacers qui s’engouffrent dans la brèche. Un 3-points de Myles Turner et un lay-up main gauche incroyable d’Aaron Holiday (16 points, 12 passes) lancent un 13-0 d’Indiana qui met les Warriors K.O. debout.

Les Pacers se ressaisissent donc bien (104-95) après leur défaite à Sacramento. Les Warriors terminent eux cette série de sept matchs à domicile sur un bilan de 4 victoires et 3 défaites, avant d’enchainer trois déplacements périlleux pour faire face aux Nuggets, aux Suns,et aux Lakers lors du « Martin Luther King Day ».