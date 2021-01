Les Grizzlies se font peur à Cleveland

Après un road-trip de six matches en 10 jours, les Cavaliers retrouvent leur salle, et un peu de public, mais aussi Collin Sexton présent à l’échauffement. Malheureusement, sa cheville n’est pas totalement rétablie, et il est contraint de repousser sa rentrée. Côté Memphis, des blessés aussi, et après une première mi-temps poussive, le match s’emballe enfin au retour des vestiaires.

Isaac Okoro est le premier à allumer la mèche sur un superbe dunk en contre-attaque pour ramener les Cavaliers à -4 (56-52), et Brandon Clarke lui répond sur un alley-oop énorme pour donner 12 points d’avance (65-53). Les dunks s’enchaînent, ça cavale, et à ce jeu, Memphis a plus de jambes. Après un temps-mort de JB Bickertstaff, les Grizzlies enchaînent par un 6-0 avec le toujours épatant Desmond Bane à la finition. Résultat, Memphis prend le large : 73-57.

Bons débuts de Yogi Ferrell

Côté Cleveland, Andre Drummond est toujours aussi actif sous les panneaux, mais ça manque de variété en attaque, et c’est la dernière recrue, Yogi Ferrell, qui va apporter une étincelle. Il contre Xavier Tillman puis trouve Damyean Dotson pour le 3-points, et le match est relancé (75-65). Derrière, Cedi Osman nous gratifie d’un 3-points derrière l’écran, et les Cavaliers sont lancés dans un comeback de fou (77-71).

On retrouve le Turc à la création pour servir Andre Drummond qui écrase un gros dunk pour égaliser. En quelques minutes, les Cavaliers sont même passés devant (86-83). Les Grizzlies viennent de gâcher une avance de 16 points, et d’encaisser un 27-8, et ils cherchent un second souffle.

Valanciunas – Drummond, ça déménage !

C’est De’Anthony Melton qui va leur faire le plus grand bien. Epaulé de Kyle Anderson, il signe un 6-0 pour reprendre les commandes, puis Memphis se décide de servir Jonas Valanciunas sous le cercle. Le Lituanien prend un rebond offensif, et remet dedans sur le nez de Drummond qui venait de le défoncer sur l’action précédente (94-90).

Derrière, le pivot de Cleveland perd un ballon, et c’est Dillon Brooks qui sanctionne à huit mètres (99-90). Le banc des Grizzlies se lève comme un seul homme. À moins de 40 secondes de la fin, la victoire est acquise, et Memphis enchaîne un second succès d’affilée (101-91). Pour Cleveland, pas le temps de gamberger puisque l’équipe reçoit Utah ce soir.