Les Warriors échappent de justesse au hold-up de Toronto !

Avec Stephen Curry (11 points à 2 sur 16 aux tirs, 9 rebonds, 6 passes, 5 ballons perdus), de nouveau mis en boîte par la défense de Nick Nurse, les Warriors ont failli gâcher une avance de 17 points !

Kyle Lowry a marqué 16 de ses 17 points lors de la dernière période pour ramener son équipe dans le coup, bien épaulé par une défense canadienne agressive derrière le duo Siakam (25 points, 11 rebonds) – Chris Boucher (15 points, 6 rebonds, 6 contres). Le Camerounais aura même la balle de match mais son tir en tête de raquette a fait gamelle.

Stephen Curry muselé

Nick Nurse avait annoncé la couleur dès le début de la rencontre avec Fred Van Vleet (21 points, 5 rebonds, 5 passes) en boîte sur Stephen Curry, comme lors des Finals 2019. Le double MVP devra attendre dix minutes avant de prendre son premier tir mais grâce à un trois sur trois d’Andrew Wiggins (17 points, 4 rebonds, 4 contres) et à des Raptors maladroits, ce sont les Warriors qui prennent les commandes du match (31-24).

Seuls Pascal Siakam et Chris Boucher, impressionnant défensivement et sous le cercle, permettent à Toronto de rester en embuscade. La troisième faute du Montréalais fait mal aux Raptors, et le trio Paschall (15 points) – Bazemore (9 points, 3 contres) – Lee (13 points, 3/6 de loin) en profitent de donner de l’air à Golden State (51-35).

Boîte et press tout-terrain

C’est Fred VanVleet et Pascal Siakam qui gardent Toronto dans le coup avant la pause et en début de troisième quart-temps. Les Raptors reviennent plusieurs fois à six points mais Draymond Green (10 points, 10 passes, 9 rebonds) permet à Golden State de laisser passer l’orage et d’en rajouter une couche pour finir le troisième quart temps à +15 (87-72).

Non content de mettre Stephen Curry sous l’éteignoir, Nick Nurse sort alors une « press tout-terrain » pour relancer son équipe derrière l’activité de Kyle Lowry. Les Raptors grignotent leur retard, ils passent même devant et le match s’emballe ! Libre quelques secondes, Steph Curry plante un 3-points, puis Draymond Green bâche Fred VanVleet. L’intérieur des Warriors poursuit son effort pour le coast-to-coast et il délivre un caviar pour Kent Bazemore sous le cercle. À une minute de la fin, Golden State mène 104-103.

Une fin de match haletante

Après un semblant de reprise de dribbles pour éliminer Draymond Green, Fred VanVleet marque à quatre mètres, et Toronto repasse devant (105-104). On attend Stephen Curry, et c’est Damion Lee, à plus de 7 mètres, qui tente un 3-points à cinq secondes de la sirène. Pris à deux, il est touché au bras par Kyle Lowry, trois lancers ! Il en met deux (106-105) et les Raptors ont cinq secondes pour s’imposer.

Balle à Pascal Siakam. Il remonte le terrain avec Andrew Wiggins sur le dos. Il s’arrête près de la ligne des lancers-francs pour tenter un turnaround jump shot. La balle caresse le cercle, puis ressort ! Golden State est sauvé, et les hommes de Steve Kerr confirment leur retour en forme, avec trois victoires lors des quatre derniers matches. Ils accueilleront les Pacers mardi avant d’enchainer trois déplacements difficiles face aux Nuggets, Suns, et Lakers.

En face, malgré la défaite, les Raptors continuent d’aller dans la bonne direction en particulier sur le plan défensif. S’ils continuent à défendre de la sorte, ils devraient vite remonter au classement de la conférence Est. Reste à savoir comment Aron Baynes et Alex Len entreront dans les plans de Nick Nurse…