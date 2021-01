Comme Grant Hill, Greg Oden voire Dante Exum, certains athlètes sont malheureusement poursuivis par la poisse.

Ça semble tristement être le cas pour Markelle Fultz, le jeune meneur du Magic qui semblait enfin percer après des années de galère, mais qui a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur (ACL) de son genou gauche.

« Il a le cœur d’un lion »

Avec 14 points, 6 passes et 4 rebonds de moyenne, le n°1 de la Draft 2017 réalisait sa meilleure campagne en carrière, dans sa 4e saison NBA. Mais cette dernière est d’ores et déjà terminée, un coup dur énorme pour le Magic.

« C’est terrible, ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle », souffle Terrence Ross avant d’essayer de positiver malgré tout. « Mais si quelqu’un peut gérer ça, c’est Kelle. Il a le cœur d’un lion. »

Ayant déjà surmonté les quolibets et un problème nerveux qui l’empêchait de shooter à sa guise, Markelle Fultz en reprend désormais pour une opération et une rééducation longue et douloureuse.

« Ça brise vraiment le cœur », poursuit Cole Anthony. « On ne veut jamais voir qui que ce soit se blesser en plein match, mais encore plus un coéquipier. Il a été un grand frère pour moi depuis que je suis arrivé, qui m’a aidé et m’a guidé. Ça fait vraiment très mal. On pense fort à lui. »

Déjà privé de Jonathan Isaac, également touché au ligament croisé du même genou gauche, et actuellement sans Evan Fournier (dos), Orlando doit gérer un effectif bien amoindri. Mais plus encore deux blessures graves sur deux joueurs majeurs de son avenir, Isaac et Fultz ayant été récemment prolongés.

« Quand il va vous manquer des joueurs essentiels l’année même où on pensait pouvoir passer un nouveau cap, c’est évidemment frustrant », ajoute Nikola Vucevic dans The Athletic. « On avait déjà JI qui va manquer tout la saison, et maintenant, c’est Markelle. C’est très frustrant car ce sont deux éléments très importants et deux gars qui font partie du futur de l’équipe. »

« On ne peut pas lâcher la saison »

Même si cela va lui offrir des minutes supplémentaires, et peut-être l’opportunité d’une vie, le jeune Jordan Bone était lui aussi sous le choc. Car Fultz est la définition du bon coéquipier, discret mais attentionné.

« C’était vraiment dur de voir un coéquipier tomber, mais de tous les gens, Markelle, en plus. Ça fait mal. Il a un rôle énorme dans notre équipe. Il avait donné le ton dans l’intensité depuis le premier jour pour les arrières et pour l’équipe en général. J’étais vraiment dévasté quand c’est arrivé. J’ai prié pour lui tout de suite après sa blessure. »

Rapidement après le match, Markelle Fultz a tenu à réagir avec un message sur les réseaux sociaux. L’ancien de la fac de Washington a tenu à remercier tous les soutiens reçus, et rassuré sur son état mental. « Je crois en mes frères dans cette équipe, on a encore tant à prouver. À tous les fans, restez unis derrière nous. Je vais aborder cette convalescence avec tout mon coeur et être le meilleur coéquipier possible pour la franchise. »

Actuellement deuxième de la conférence Est, à 6 victoires en 8 matchs, le Magic va probablement pouvoir obtenir une petite enveloppe pour compenser cette absence longue durée. Mais en attendant, il va falloir jouer serré. La troupe de Coach Clifford va devoir puiser dans ses ressources pour garder le cap. Mentalement et physiquement.

« On ne peut pas lâcher la saison à cause de deux blessures », conclut le vétéran, Terrence Ross. « On doit trouver un moyen de continuer à jouer. On doit trouver une autre voie pour arriver là où on veut aller. Ça fait partie d’une saison, il y a des batailles à affronter. Il faut les traverser. »