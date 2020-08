La poisse s’acharne sur Jonathan Isaac : rupture d’un ligament croisé du genou

L’autre jour, face à Brooklyn, il éclaboussait la partie de tout son talent avec un match à 16 points à 6/7 aux tirs. Cette nuit contre Sacramento, Jonathan Isaac est parti en pénétration en 4e quart, mais son genou gauche a lâché sur sa prise d’appuis.

Lui qui avait refusé de mettre un genou à terre pendant l’hymne national se retrouve finalement à terre, à cause d’un genou, et il a dû quitter ses coéquipiers sur un fauteuil roulant. L’image est cruelle pour un joueur qui ressort tout juste d’une blessure similaire, survenue le 1er janvier dernier et qui l’avait privé de 31 matchs cette saison. Il ne devait pas revenir cette année mais la pause et son travail acharné lui avaient permis de rejouer…

« C’est difficile. J’en ai eu directement les larmes aux yeux parce que je sais combien JI est un gars bien, combien il travaille et combien il a travaillé dur pour revenir », a réagi Aaron Gordon. « J’espère que ce n’est pas sérieux, que ce n’est qu’une petite torsion. Quand on revient de blessure, on craint toujours le pire. J’espère que c’est moins grave que ça en avait l’air. »

Malheureusement, le verdict est tombé : rupture du ligament croisé antérieur, synonyme de 9 à 12 mois d’absence. A 22 ans, Isaac est encore un joueur plein de promesses mais cette deuxième blessure d’affilée au même genou inquiète forcément. Il va falloir renforcer tout ça sur le long terme… Dans sa 3e saison en NBA, il tournait à 12 points et 7 rebonds cette saison, et ce n’est clairement pas certain qu’on puisse le voir sur un terrain la saison prochaine…