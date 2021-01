Markelle Fultz content d’avoir pu rebondir après ses débuts très difficiles à Philadelphie

Auteur d’un début de saison prometteur à 18 points, 6 passes et 1 interception de moyenne avec le Magic, dont son record égalé à Washington récemment, Markelle Fultz a définitivement tiré un trait sur ses débuts plus que compliqués chez les Sixers.

L’ancien n°1 de la Draft a certes dû s’incliner lors de la dernière confrontation face à son ancienne équipe, mais il est heureux d’avoir passé ce difficile épisode de sa jeune carrière.

« Je me sens chanceux et extrêmement reconnaissant de mon expérience avec les Sixers », expliquait-il sans sourciller dans l’Inquirer. « Si je n’avais pas eu à surmonter ce que j’ai surmonté, je n’en serais pas là aujourd’hui. J’ai énormément appris et pas seulement sur le basket mais sur la vie en général. Il y aura des moments douloureux et difficiles dans la vie. J’ai eu de la chance au final que ça soit tôt dans ma carrière. »

« Depuis que je suis à Orlando, on m’a dit de prendre mon temps pour retrouver la santé »

Apaisé et relancé du côté d’Orlando, Markelle Fultz n’a aucune rancœur par rapport aux nombreuses critiques (parfois très virulentes) qu’il a dû essuyer durant ces deux premières saisons dans la cité de l’amour fraternel…

« D’une part, je suis en bonne santé, et d’autre part, j’ai juste eu une excellente opportunité de jouer meneur et d’avoir la balle entre mes mains pour créer du jeu et trouver mes aises dans ce rôle. Une des choses sur lesquelles on a insisté depuis que je suis ici, c’est de prendre mon temps pour retrouver la santé. C’était le plus important. Mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé aussi. Et je pense que ça se voit maintenant dans mon niveau de jeu. »

Après avoir disputé seulement 33 matchs en deux saison à Philly, MarkelleFultz n’a pour ainsi dire manqué aucun match depuis son arrivée chez le Magic, preuve que la patience est mère de toutes les vertus.

À 93% aux lancers par exemple, et même si son shoot extérieur est toujours friable, il est désormais bien loin du rookie emprunté (et hué par ses propres fans) qui hésitait et envoyait brique sur brique sur la ligne de réparation…