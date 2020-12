Markelle enfin en mode « Fultz speed »

Comme Orlando cette nuit sur le parquet de Washington, de retour en trombe après avoir compté 17 points de retard au début du quatrième quart-temps, Markelle Fultz revient de loin.

N°1 de la Draft 2017 et plus jeune de l’histoire de la ligue à avoir réussi un triple-double lors du dernier match de sa saison rookie avec Philly, le meneur a été handicapé par une très longue blessure à l’épaule.

Envoyé à Orlando en 2019/20 après avoir pu disputer seulement 14 puis 19 matchs lors de ses deux premières saisons, Markelle Fultz a retrouvé des couleurs en Floride en réalisant sa première campagne pleine. Et sur les trois premiers matchs de l’exercice 2020/21, le numéro 20 du Magic continue de confirmer.

Précieux dans le money-time

Avec 15 points face à Miami, 21 points et 7 passes décisives dans le premier duel face à Washington, et un record en carrière à 26 unités cette nuit pour une troisième victoire en trois matches. Alors que les troupes de Steve Clifford étaient en difficulté à 12 minutes de la fin, c’est le trio Anthony – Carter-Williams – Ross qui a remis Orlando dans le droit chemin. Puis Markelle Fultz a fini fort en scorant 10 points dans les quatre dernières minutes, à 4/4 au tir, et en délivrant une passe décisive pour le 3-points de Nikola Vucevic.

Après la rencontre, le meneur a pu exprimer sa satisfaction, autant sur un plan personnel que collectif.

« Ça continue de me pousser, ça me donne la pêche, mais ce dont je suis le plus satisfait, c’est notre effort collectif, le fait que personne n’ait lâché alors qu’on aurait pu. En tant que joueur, je suis impliqué dans la progression de l’équipe. C’est un super départ pour moi mais aussi pour l’équipe, et c’est tout ce qui compte ».

Match après match, au même titre que ses homologues Michael-Carter Williams et Cole Anthony, le meneur prend donc de l’assurance, particulièrement en fin de match, Steve Clifford appréciant sa polyvalence lors des moments décisifs.

« Ce qui est bien avec lui, c’est qu’on peut appeler des systèmes avec beaucoup d’options », a-t-il expliqué. « S’il y a une opportunité qui se présente, il la prendra, et sinon, il est tellement bon dans la prise de décision et il est tellement intelligent qu’il fera la bonne action. Ça nous donne pas mal de souplesse sur les fins de match, comme il est si bon ballon en main ».

Concentré à 100% sur le basket

Cette entame de saison réussie a aussi des airs de délivrance pour un joueur dont le début de carrière a été décevant. Désormais débarrassé des blessures, Markelle Fultz peut enfin jouer librement, et exploiter ses capacités, à pleine vitesse, et c’est là toute la différence.

« La grosse différence, c’est que premièrement, je suis en bonne santé », a-t-il rappelé.. « Ensuite, je suis bien entouré, de gens qui me soutiennent. J’ai aussi eu du temps pour bosser mon jeu sans avoir besoin de passer par la rééducation. Les choses se mettent en place, petit à petit. Je continue de travailler en étant régulier. L’équipe m’aide aussi à mieux jouer en me donnant les ballons sur mes spots pour me faciliter la tâche. Mais c’est clair que le plus important, c’est que je sois en bonne santé. Je suis enfin en mesure de pouvoir me concentrer sur le basket ».